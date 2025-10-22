Affitti brevi, il governo cambia: cedolare al 26% solo per chi usa Airbnb & Co

Non proprio una marcia indietro totale, ma qualche ripensamento in seno al governo sull'aumento della cedolare sugli affitti brevi c'è stato. Come raccontato da Italia a Tavola - che aveva spiegato come una revisione della norma fosse estremamente plausibile -, Lega e soprattutto Forza Italia avevano criticato il provvedimento già dopo la diffusione della prima bozza. Così ora arriva il parziale ravvedimento: l'aumento non sarà più generalizzato, ma circostanziato a casi specifici.

Affitti brevi: cedolare secca al 26% per chi si appoggia a piattaforme online

Affitti brevi, cosa dice la nuova norma

La nuova Legge di Bilancio 2026 ha modificato il testo originario, eliminando l’aumento generalizzato della cedolare secca dal 21 al 26%. Tuttavia, una correzione tecnica mantiene l’incremento fiscale nella maggior parte dei casi: chi affitta tramite intermediari come Booking o Airbnb continuerà a pagare il 26%.

Attualmente, il sistema prevede una cedolare secca al 26% per i redditi da affitto breve, con la possibilità di optare per l’aliquota del 21% per un solo immobile nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, chi affitta due case applicherà il 21% sulla prima e il 26% sulla seconda.

La legge introduce un vincolo per chi desidera applicare l’aliquota ridotta: «l’opzione è ammessa sempre che, durante il periodo d’imposta, non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o portali telematici». In sostanza, chi ha affittato tramite piattaforme online, sarà tassato al 26%.

Affitti brevi, l'impatto sul mercato degli affitti brevi

Secondo i dati attuali, dei circa 502mila immobili disponibili per affitto breve, la maggior parte passa per piattaforme di intermediazione. «La rimodulazione non cambia nulla. Il mercato degli affitti brevi passa praticamente tutto dai portali online», commenta Marco Celani, presidente di Aigab. La valutazione dell’associazione resta critica: si tratta, secondo loro, di «una patrimoniale mascherata».

Per i proprietari di case in affitto breve, la normativa conferma la necessità di considerare attentamente le piattaforme di intermediazione nella strategia fiscale. Per i turisti, l’impatto è indiretto ma può riflettersi sul prezzo finale degli immobili disponibili sul mercato online.