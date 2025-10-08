Divieto Ue per termini di carne nei prodotti vegetali: stop al veggie-burger

Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento alla revisione del regolamento Ocm (Organizzazione comune dei mercati) che vieta l’uso di termini come salsiccia, bistecca, burger o escalope per i prodotti di origine vegetale. La decisione modifica l’impostazione precedente della Commissione, che riservava alcune denominazioni specifiche di carne, ma non includeva termini generici o descrittivi. L’obiettivo è garantire trasparenza, proteggere i valori commerciali e informare correttamente i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti.

Anche il Parlamento Ue è intervenuto sul ‘meat sounding‘

Impatto sul settore agricolo e filiera alimentare

L’emendamento è stato sostenuto da diverse associazioni agricole e organizzazioni di settore, come Farm Europe e Eat Europe, che hanno evidenziato come la misura difenda l’identità dei prodotti carnei e rafforzi la posizione dei produttori agricoli nella filiera alimentare europea. Il provvedimento rappresenta una tutela del mercato, garantendo chiarezza nella distinzione tra alimenti di origine animale e alternative vegetali, e valorizza la reputazione del settore zootecnico europeo.

Controversie e sfide legali

Il voto ha suscitato critiche da parte delle associazioni vegetariane e vegane e dei network plant-based, tra cui European Vegetarian Union e Plant-based Foods Europe, che temono costi elevati per il rilabeling e un possibile rallentamento dell’innovazione nel settore. La questione legale resta complessa: la Corte di Giustizia dell’Ue aveva stabilito nel 2024 che, senza definizioni legali europee, termini consuetudinari come “steak” o “salsiccia” possono essere utilizzati per prodotti vegetali purché l’etichettatura non sia ingannevole.

Prossimi passaggi legislativi

Il dossier passerà ora ai triloghi tra Parlamento, Consiglio e Commissione per definire la versione finale del testo e le modalità di applicazione. L’approvazione dell’emendamento segna una linea netta tra alimenti di origine animale e prodotti vegetali, cercando di garantire chiarezza, tutela dei consumatori e protezione delle tradizioni alimentari, pur sollevando dubbi sul possibile impatto sul mercato delle alternative vegetali.

Etichetta d’origine e stop al “meat sounding”: accolte le richieste Coldiretti

Il Parlamento Europeo, oltre che contro il fenomeno del meat sounding, ha dato via libera anche a nuove regole sull’etichetta d’origine e sui contratti scritti accogliendo le richieste di Coldiretti. Il voto della plenaria sull’Ocm introduce l’obbligo di considerare i costi di produzione nella fissazione dei prezzi, la preferenza per i prodotti comunitari nelle mense pubbliche e lo stop all’uso di denominazioni come “hamburger” o “bistecca” per prodotti vegetali o sintetici.

Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini

«Un passo avanti importante per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare per il quale ringraziamo tutti gli europarlamentari che hanno sostenuto le proposte che abbiamo avanzato assieme alle altre organizzazioni agricole di Francia, Spagna e Portogallo, a partire dalla relatrice Celine Imart» sottolinea il presidente di Coldiretti Ettore Prandini.

Per l'associazione, la stretta sul meat sounding rappresenta una tutela per i consumatori contro pratiche ingannevoli e un sostegno al settore zootecnico europeo. L’estensione dell’etichetta d’origine a tutti i cibi risponde inoltre alla proposta di legge popolare sostenuta da Coldiretti.