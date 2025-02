Turismo stabile, commercio in calo: l'analisi di Confcommercio sui dati Istat

Segnali contrastanti sul fronte della fiducia di famiglie e imprese. Secondo gli ultimi dati Istat, a febbraio il morale dei consumatori è migliorato per il secondo mese consecutivo, un segnale che potrebbe tradursi in una spesa meno prudente. Ma per le imprese il quadro resta più complesso: infatti, nel manifatturiero si intravedono piccoli spiragli positivi, ma la ripresa vera e propria sembra ancora lontana. Nei servizi, il turismo tiene, mentre il commercio soffre, soprattutto nella grande distribuzione. È questa l'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio sui dati diffusi dall'Istat.

Confcommercio: fiducia in crescita per le famiglie, ma le imprese restano caute

Per le famiglie, il miglioramento della fiducia è una buona notizia, poiché potrebbe stimolare una maggiore propensione ai consumi dopo mesi di cautela. Tuttavia, resta da vedere se questa tendenza sarà stabile o solo temporanea. Per quanto riguarda il settore manifatturiero, alcuni segnali fanno pensare a una fase meno critica, ma il recupero procede a rilento. Infatti, dopo un periodo difficile, l'industria non è ancora fuori dalla tempesta e le prospettive restano incerte. D'altra parte, nei servizi di mercato la situazione è variegata: se da un lato il turismo si conferma solido, sostenuto da una domanda che regge nonostante qualche fluttuazione stagionale, dall'altro il commercio mostra segnali di peggioramento. In particolare, nella grande distribuzione il clima si fa più teso, poiché la domanda fatica a riprendersi.

