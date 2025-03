La Fipe lancia l'allarme: il dumping contrattuale minaccia bar e ristoranti

Fipe-Confcommercio lancia un allarme riguardo al dilagare del fenomeno del dumping contrattuale, che sta minando la qualità del lavoro e delle imprese nel settore. La Federazione italiana dei pubblici esercizi denuncia l’uso di contratti collettivi non rappresentativi che abbassano il costo del lavoro, ma a discapito delle tutele per i lavoratori.

Secondo la Fipe il dumping contrattuale danneggia lavoratori e imprese

Secondo Fipe, la crescente diffusione di questi contratti rischia di trasformarsi in una vera e propria piaga per il settore, penalizzando non solo i dipendenti, ma anche creando una concorrenza distorta tra le imprese. Un fenomeno che, a lungo andare, potrebbe compromettere la stabilità del mercato e danneggiare la salute sociale del comparto.

È fondamentale sottolineare che tali contratti sono considerati irregolari sia dalla legislazione vigente che dalle normative dell'Ispettorato del Lavoro, che li giudica incompatibili con le disposizioni di legge. Per questo motivo, Fipe invita le autorità competenti a intensificare la vigilanza su queste pratiche, affinché vengano contrastate con maggiore efficacia.

In un contesto sempre più delicato, Fipe ribadisce l’importanza di mantenere condizioni di concorrenza eque tra le imprese del settore, a garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori. La Federazione, infatti, prosegue nel suo impegno per difendere il sistema di rappresentanza del lavoro, come confermato dalla recente firma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, che rappresenta un baluardo di legalità e di diritti per i lavoratori.

