Vinitaly 2025: cosa vedere nei dintorni di Verona? Tappa d'obbligo al Parco Sigurtà

Opere d'arte, comunque, dell'uomo e della natura: un buon vino e un milione di variopinti tulipani. Da domenica a mercoledì, mentre Verona si accinge ad ospitare il Vinitaly, con il tutto il variegato mondo che vi ruota attorno, a pochi chilometri di distanza dalla città di Romeo e Giulietta, è d'obbligo (all'andata o al ritorno) una tappa al parco-giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (Vr). Occhi, spirito e cuore si appagano con le imperdibili fioriture di tulipani, narcisi e giacinti. Uno spettacolo creato della natura e delle sapienti mani dei giardinieri, che dura fino a metà aprile.

A due passi dal Vinitaly: oltre un milione di tulipani in fiore al Parco Sigurtà

«È la fioritura - rimarca Roberta Gueli, responsabile delle pubbliche relazioni del Parco - più importante del Sud Europa. I bulbi vengono piantati manualmente uno ad uno nei mesi invernali nelle aiuole che architetti paesaggisti riprogettando anno dopo anno. Dai 5mila bulbi della prima edizione del 2005 si è giunti ad oltre un milione e al premio del 2024, come miglior fioritura innovativa». Insomma, vale piu che mai il detto: vedere per credere. Il parco-giardino Sigurtà si estende una superficie di oltre mezzo milione di metri quadrati, un polmone di verde unico che ha pochi paragoni a livello internazionale e che viene costantemente irrigato dalle acque del fiume Mincio grazie ad una centenaria guarentigia, risalente al Medioevo quando nacque come «brolo cinto de muro».

Si può visitare solo a piedi, in bicicletta, con un apposito trenino o con mezzi elettrici forniti dal parco. Stop alle auto. «Garantiamo una giornata nel verde - dice il patron del parco, Giuseppe Sigurtà -, con la novità, quest'anno, dello show garden di 20mila tulipani distribuiti in orginali e intriganti aiuole. Accogliamo così, all'ingresso, con una tavolozza di colori, i visitatori. Senza dimenticare le aiuole galleggianti, i laghetti e le panchine immersive per guardare le distese di verde, gli alberi secolari, ma anche (e sopratutto) sentire i profumi». E fra un mese la spettacolare fioritura delle rose, un'altra emozione.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata