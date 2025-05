Il 17 maggio la Giornata della ristorazione 2025: protagonista l'uovo

Sarà l'uovo l'ingrediente simbolo della Giornata della ristorazione 2025, in programma il 17 maggio e organizzata dalla Fipe (la Federazione italiana pubblici esercizi), con l'obiettivo di valorizzare e rafforzare i valori della ristorazione italiana e celebrare, insieme, un tema centrale per chi lavora in questo settore: l'ospitalità.

Giornata della Ristorazione 2025: il protagonista è l’uovo

L'iniziativa, aperta a tutti i ristoratori, intende coinvolgere locali di ogni livello e stile, dal piccolo bistrot al ristorante stellato, spingendo ciascuno a proporre - anche partendo da una ricetta già presente nel menu - un piatto in cui l'uovo sia l'ingrediente significativo. Per aderire, sarà sufficiente caricare la ricetta in una sezione dedicata del portale giornatadellaristorazione.com. Una volta raccolte tutte le proposte, un gruppo di esperti selezionerà il piatto che meglio saprà interpretare lo spirito della giornata. Il ristoratore autore della ricetta scelta sarà ospite d'onore agli eventi in programma a Roma il 15 e 16 maggio, ricevendo un riconoscimento pubblico.

La scelta dell'uovo non è affatto casuale. Fipe spiega infatti che «l'uovo è molto più di un semplice alimento». E aggiunge: «Da sempre è simbolo di vita e fecondità». Il suo valore, però, va oltre la cucina. «Nell'arte e nella cultura rappresenta l'origine di tutto, il punto da cui nasce ogni cosa. È simbolo di rinascita e di perfezione, fragile e forte al tempo stesso». Dal punto di vista gastronomico, poi, l'uovo è presente da secoli in ogni tradizione regionale e accompagna alcune delle preparazioni più radicate nella storia culinaria italiana. «Nelle cucine regionali l'uovo - evidenzia la Fipe - è protagonista di mille ricette, testimone della nostra storia e della nostra creatività». Infine, il riferimento all'anno giubilare, che conferisce all'iniziativa un ulteriore livello di lettura. «L'uovo è anche simbolo di speranza e nell'anno giubilare, dedicato proprio alla speranza, esprime ulteriori valori».

Oltre al significato gastronomico e simbolico, la Giornata della Ristorazione punta a qualcosa di ancora più ampio. Vuole stimolare una riflessione collettiva sul valore della convivialità e sull'importanza dei luoghi dove le persone si ritrovano a condividere cibo, tempo e storie. «Invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità» è, infatti, una delle finalità dichiarate dell'evento.

