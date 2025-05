Sette orsi e due branchi di lupi: tornano i predatori sulle montagne lombarde

«Orsi e lupi lasciateli andare per la loro strada, non inseguiteli, non importunateli». È l'appello di Daniele Mannatrizio, consigliere delegato all'ambiente e alla sicurezza della provincia di Brescia. Sono tornati e non sono pochi, secondo gli ultimi rilevamenti effettuati dalla polizia provinciale grazie ad appositi controlli effettuati anche con strumenti elettronici e visori notturni. Complessivamente sono stati censiti, fra i parchi dello Stelvio e dell'Adamello, a cavallo delle province di Sondrio, Bergamo, Trento e Brescia, 7 orsi di varie dimensioni e 2 branchi di lupi per complessivi 16-17 esemplari.

Orsi e lupi tra Brescia e Trento: la polizia li segue con droni e telecamere notturne

Predatori? «Più che altro cercano il miele, anche se in alcune località hanno ucciso pecore, capre e animali da cortile. In ogni caso, gli agricoltori danneggiati - sottolinea Mannatrizio - verranno indennizzati. Inutile sparare a queste specie protette che vivono nelle nostre vallate e sui monti. Per ora, comunque, non hanno provocato incidenti stradali». Da Strasburgo, arriva anche la notizia che il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione di diminuire lo status di protezione del lupo da «strettamente protetto» a «protetto».

«Il voto della scorsa settimana - ha dichiarato l'assessore lombardo all'agricoltura Alessandro Beduschi - rappresenta un passo importante verso una gestione più realistica e sostenibile della presenza del lupo. Finalmente si riconosce che non si possono ignorare le difficoltà di chi presiede quotidianamente le montagne e le aree interne. Come sempre la nostra linea guida è dettata dalla scienza e non dall'ideologia». Insomma, la convivenza fra le specie protette e l'uomo è possibile solo se supportata da strumenti concreti, basati su dati, che mettano in sicurezza anche il lavoro degli allevatori e la continuità delle loro attività, senza compromettere l'equilibrio faunistico.

Di Renato Andreolassi

