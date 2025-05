Villa Agrippina entra nel Club Ambassadeurs di Champagne Barons de Rothschild

Villa Agrippina Grand Meliá è stata ufficialmente ammessa nel circuito internazionale del Club Ambassadeurs di Champagne Barons de Rothschild, una rete esclusiva che riunisce le eccellenze mondiali dell'ospitalità, della ristorazione e dell'enogastronomia. Situata nel cuore di Roma, a due passi dal Vaticano e immersa nel verde ai piedi del Gianicolo, la struttura è la sesta in Italia a ottenere questo riconoscimento.

Champagne Barons de Rothschild sceglie Villa Agrippina a Roma

L'ingresso di Villa Agrippina nel Club è un traguardo significativo per l'hotel romano, da tempo impegnato nella valorizzazione dell'offerta enologica all'interno di un contesto che unisce accoglienza di alto profilo e proposte gastronomiche ricercate. A sceglierla è stata una delle Maison di Champagne più raffinate al mondo, espressione dell'art de vivre francese e ambasciatrice di una filosofia che fa dell'eccellenza il proprio tratto distintivo. Fondata nel 2005 dall'unione di tre rami della storica dinastia Rothschild - Philippe Sereys de Rothschild, Ariane de Rothschild, ed Eric e Saskia de Rothschild - la Maison Champagne Barons de Rothschild si è rapidamente imposta come sinonimo di eleganza, savoir-faire e profondo rispetto per il terroir. Il merito è di una produzione fortemente identitaria, basata principalmente su Chardonnay provenienti dai Grand e Premier Cru della Côte des Blancs e della Montagne de Reims. In Italia, la distribuzione è affidata a Domori Spa.

L'adesione al circuito delle Ambassade italiane non è solo una conferma del posizionamento di Villa Agrippina nell'alta gamma dell'hotellerie, ma anche un ulteriore passo nella costruzione di esperienze che sappiano integrare con coerenza il lusso dell'accoglienza con una selezione enologica di altissimo profilo. «Entrare a far parte del Club Ambassadeurs di Champagne Barons de Rothschild è un riconoscimento del nostro impegno verso l'eccellenza, e l'occasione per celebrare la sinergia tra ospitalità di lusso e cultura del vino» commenta Andrea Fiorentini, general manager di Villa Agrippina Grand Meliá. Siamo onorati di rappresentare in Italia una Maison così prestigiosa e di accogliere i nostri ospiti con l'inconfondibile eleganza di uno Champagne che racconta una grande storia».

Villa Agrippina

Via del Gianicolo 3 - 00165 Roma (Rm)

Tel +39 06 925901

© Riproduzione riservata