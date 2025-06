Rational parte forte nei primi tre mesi del 2025: ricavi in crescita

L'anno è iniziato con il piede giusto per Rational, che ha chiuso il primo trimestre del 2025 con 295 milioni di euro di ricavi, un margine Ebit del 24,4% e un riconoscimento importante all'innovazione: il German Innovation Award 2025, vinto grazie all'inedito sistema di cottura iHexagon. Il tutto mentre l'azienda consolida la propria posizione in mercati chiave come Nord America ed Europa.

Espansione nei mercati chiave e riconoscimenti per Rational nel primo trimestre 2025

Nonostante un contesto generale ancora complicato, tra tensioni economiche e scenari geopolitici incerti, Rational ha fatto segnare una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, toccando il miglior risultato trimestrale di sempre. I numeri parlano chiaro, così come il commento di Jörg Walter, cfo di Rational: «I ricavi sono stati in linea con le attese, stabilendo ancora una volta un nuovo massimo per un primo trimestre. Oltre all'ottimo andamento dei nostri sistemi di cottura, anche il business dei prodotti non-appliance - come detergenti, ricambi e accessori - ha dato un contributo significativo».

A trainare l'andamento positivo è stato il Nord America, con un +11%, seguito da un'Europa in espansione (+7% rispetto al Q1 2024, esclusa la Germania), grazie soprattutto alla forte domanda in mercati come Regno Unito, Italia e l'area dell'Europa meridionale e sudorientale. Un ruolo di rilievo lo ha avuto anche il prodotto iVario, che ha registrato un incremento del 10% nei ricavi, spinto in particolare dalla crescita nei mercati extraeuropei. Intanto, il lancio del sistema iHexagon ha attirato l'attenzione non solo degli operatori del settore, ma anche della giuria del German Innovation Award, che ha premiato il progetto nella categoria Excellence in Business to Business - Retail & Trade Solutions. Si tratta del primo sistema di cottura capace di combinare aria calda, vapore e microonde, in modo intelligente e distribuito su sei livelli. Un'innovazione pensata per chi lavora nella ristorazione veloce, nei buffet e nei servizi al banco ad alta rotazione: contesti in cui la velocità deve andare di pari passo con la qualità, anche nei momenti più caotici.

A sottolineare la visione strategica dell'azienda è stato anche il ceo, Peter Stadelmann: «L'ottimo andamento del primo trimestre e il riconoscimento internazionale all'innovazione confermano la solidità del nostro modello, fondato sulla centralità del cliente e sull'eccellenza tecnologica. La combinazione tra performance economica e valore aggiunto per i nostri clienti è il motore della nostra crescita sostenibile». Guardando al futuro, Rational mantiene una previsione di crescita a una cifra media per l'intero anno, puntando su ciò che l'ha portata fin qui: innovazione, vicinanza al cliente e capacità di adattamento ai contesti globali. Un inizio che lascia ben sperare, e che sembra già segnare il ritmo di un 2025 orientato alla continuità e alla conferma della leadership nel mondo della cottura professionale.

