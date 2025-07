Langosteria entra in Altagamma: è il primo brand dell'alta ristorazione

Langosteria entra ufficialmente a far parte della Fondazione Altagamma, prima impresa dell'alta ristorazione ad essere accolta tra i soci. Il gruppo fondato da Enrico Buonocore nel 2007 - oggi presente con i suoi ristoranti a Milano, Parigi, Paraggi e St. Moritz, e pronto a sbarcare anche a Londra e Porto Cervo - compie così un passo importante nel mondo del made in Italy d'eccellenza.

L'annuncio è arrivato da Milano, con le parole di Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma, che ha sottolineato come l'ingresso di Langosteria rappresenti il riconoscimento di un modello ristorativo capace di esprimere in modo esemplare l'esperienza italiana nella sua totalità. «Vincitrice nel 2017 del Premio Giovani Imprese, Langosteria entra oggi a far parte di Altagamma pienamente come socia: un riconoscimento rilevante al suo concept innovativo che rappresenta un modello esemplare di esperienza italiana a 360° - ha dichiarato. Langosteria coniuga ristorazione di altissimo livello, un servizio impeccabile ed eccellenti proposte enogastronomiche. Per questo il Cda di Altagamma ha deciso di accogliere fra i soci, per la prima volta, un'impresa dell'alta ristorazione come Langosteria. Il comparto è in forte crescita: dal 2022 al 2024 ha registrato un +27% e l'anno scorso ha raggiunto i 28 miliardi di euro a livello mondiale. Sempre più dinamico, il food retail è parte essenziale dell'attrattività turistica italiana ed emblema del nostro stile di vita».

L'ingresso nella Fondazione segna un traguardo simbolico per Langosteria, che negli ultimi anni ha saputo affermarsi come realtà solida e riconoscibile nel panorama della ristorazione di fascia alta. Il fondatore e ceo Enrico Buonocore ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, parlando con orgoglio del percorso costruito insieme alla sua squadra: «Entrare in Fondazione Altagamma e rappresentare l'italianità nel mondo a fianco di imprese d'eccellenza è un onore immenso. Quello di Langosteria è un modello unico nella ristorazione e sono orgoglioso che venga riconosciuto. Dagli inizi del 2007 a oggi abbiamo costruito tutto con coraggio, immaginazione e una costante volontà di migliorarci. Il vero valore di Langosteria sono le persone, e sono fiero di condividere questo traguardo con la mia squadra».

Il fondatore e ceo di Langosteria, Enrico Buonocore

Altagamma, ricordiamo, riunisce alcune delle aziende più rappresentative del lusso italiano nei settori della moda, del design, dell'ospitalità, dei motori, della nautica, della gioielleria e dell'alimentare. Oggi conta 124 brand soci che, messi insieme, rappresentano oltre 10mila anni di storia imprenditoriale, con una media di oltre 92 anni ciascuno. All'interno della Fondazione ci sono 32 marchi della moda, 22 dell'alimentare, 26 del design, 20 dell'ospitalità, 7 dei motori, 5 della nautica, 5 della gioielleria e altri 7 provenienti da settori diversi. A questi si aggiungono 25 partner, tra società di consulenza, media, servizi finanziari e retailer.

