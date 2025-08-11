Barista accoltellata nel cuore della provincia romana: grave ma non in pericolo di vita

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 11 agosto 2025

Grave episodio di violenza nella serata di ieri a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Una donna di 51 anni, titolare del bar Distillerie Clandestine, situato in via Roma, è stata accoltellata al petto da un uomo in evidente stato di ubriachezza. L’aggressione è avvenuta dopo che la vittima aveva chiesto all'uomo di lasciare il locale.

La dinamica dell’aggressione e l’intervento dei clienti

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Palestrina, intervenuti rapidamente sul posto insieme al nucleo Forestale, l’uomo - un 65enne romano con precedenti penali - avrebbe reagito con violenza all’invito ad allontanarsi, estraendo un pugnale e colpendo la barista al petto. Un cliente del bar è intervenuto nel tentativo di difendere la donna, ma è rimasto ferito alla mano, riportando una prognosi di 15 giorni.

Fuga, incidente e arresto del responsabile

L’aggressore è fuggito a bordo della propria auto, ma poco dopo ha avuto un incidente autonomo su via Prenestina Antica, dove è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. È stato trasferito nel carcere di Rebibbia con l’accusa di tentato omicidio. Il pugnale utilizzato è stato ritrovato nel locale e sequestrato.

La titolare del bar è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Tor Vergata di Roma, dove è attualmente ricoverata. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita, secondo quanto riferito dai sanitari.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei locali pubblici

L’episodio ha scosso la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza nei pubblici esercizi, specialmente in contesti dove è frequente il consumo eccessivo di alcol. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull'accaduto.

