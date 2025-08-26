EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 26 agosto 2025  | aggiornato alle 15:28 | 114096 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Cucina italiana, un business globale: nel mondo vale 251 miliardi di euro

La cucina italiana vale 251 miliardi di euro nel mondo e rappresenta il 19% del mercato globale dei ristoranti con servizio al tavolo. In Italia il comparto cresce del +2%, trainato dalle catene di Quick Service Restaurant

26 agosto 2025 | 15:15
 

Cucina italiana, un business globale: nel mondo vale 251 miliardi di euro

La cucina italiana vale 251 miliardi di euro nel mondo e rappresenta il 19% del mercato globale dei ristoranti con servizio al tavolo. In Italia il comparto cresce del +2%, trainato dalle catene di Quick Service Restaurant

26 agosto 2025 | 15:15
 

Secondo il Foodservice Market Monitor 2025 di Deloitte, la cucina italiana ha raggiunto nel 2024 un valore globale di 251 miliardi di euro, con una crescita del +4,5% annuo. Rappresenta il 19% del mercato mondiale dei Full Service Restaurant, con un peso particolarmente rilevante negli Stati Uniti e in Cina, che insieme coprono oltre il 65% dei consumi di cucina tricolore.

La cucina italiana nel mondo vale oltre 250 miliardi di euro Cucina italiana nel mondo: un mercato da 251 miliardi secondo Deloitte

La cucina italiana nel mondo vale oltre 250 miliardi di euro

L’Italia tra i principali mercati

A livello nazionale, l’Italia si conferma tra i sei maggiori mercati globali della ristorazione. Nel 2024 il comparto ha raggiunto un valore di 83 miliardi di euro, in crescita del +2% rispetto all’anno precedente, superando stabilmente i livelli pre-pandemia.

Il mercato italiano resta frammentato, ma le catene stanno crescendo: la loro incidenza è passata dal 7% del 2019 al 10% nel 2024, spinte soprattutto dal segmento Quick Service Restaurant (QSR), cresciuto a un ritmo del +13,3% CAGR contro il +7,6% della media globale.

Il settore della ristorazione mondiale ha raggiunto nel 2024 un valore di 2.916 miliardi di euro, con una crescita del +4,2% nel biennio 2023-2024, il doppio rispetto al periodo pre-Covid. Il Nord America guida la crescita grazie ai QSR, seguito dall’Europa, mentre l’Asia-Pacifico è l’area con le prospettive migliori per i prossimi anni (+3,1% CAGR 2024-2029).

Evoluzione dei consumi

Le abitudini alimentari stanno cambiando: il 65% dei consumatori è disposto a pagare di più per prodotti sostenibili, mentre il 76% riduce il consumo di carne per motivi ambientali. I ristoranti vengono vissuti sempre più come luoghi di socializzazione, soprattutto dalla Gen Z, che frequenta locali o takeout in media 3-4 volte al mese, con una spesa in crescita dello 0,7% nel 2025.

TeamSystem

Innovazione e modelli di business

Gli operatori stanno affrontando la pressione sui margini e sulla manodopera con investimenti in automazione e digitalizzazione (oltre il 50%) e con la semplificazione dei menù (58%). Crescono anche le strategie esperienziali basate su ingredienti premium, personalizzazione e ambientazioni curate.

In Italia il numero medio annuo di operazioni di M&A è raddoppiato rispetto al pre-Covid, in linea con l’Europa. I format più attrattivi per gli investitori sono Fast Food, Healthy Food e Pizza, che insieme rappresentano il 21% dei deal post pandemia.

«Nei prossimi anni - osserva Tommaso Nastasi, Partner e Value Creation Service Leader di Deloitte Italia - ci aspettiamo una crescita più moderata a livello globale, ma con dinamiche qualitative sempre più centrali. L’Italia sta mostrando segnali di trasformazione rapida, con spazi significativi per i format digitali e scalabili. I Quick Service Restaurant continueranno a trainare il settore».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cucina italiana mercato ristorazione Deloitte Foodservice Quick Service Restaurant catene ristorazione mercato globale food crescita ristorazione Italia consumi Gen Z sostenibilità food M&A ristorazione
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Senna
Molino Dallagiovanna
Electrolux
Elle&Vire
Senna
Molino Dallagiovanna
Electrolux
Elle&Vire
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 