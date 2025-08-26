Cucina italiana, un business globale: nel mondo vale 251 miliardi di euro

Secondo il Foodservice Market Monitor 2025 di Deloitte, la cucina italiana ha raggiunto nel 2024 un valore globale di 251 miliardi di euro, con una crescita del +4,5% annuo. Rappresenta il 19% del mercato mondiale dei Full Service Restaurant, con un peso particolarmente rilevante negli Stati Uniti e in Cina, che insieme coprono oltre il 65% dei consumi di cucina tricolore.

La cucina italiana nel mondo vale oltre 250 miliardi di euro

L’Italia tra i principali mercati

A livello nazionale, l’Italia si conferma tra i sei maggiori mercati globali della ristorazione. Nel 2024 il comparto ha raggiunto un valore di 83 miliardi di euro, in crescita del +2% rispetto all’anno precedente, superando stabilmente i livelli pre-pandemia.

Il mercato italiano resta frammentato, ma le catene stanno crescendo: la loro incidenza è passata dal 7% del 2019 al 10% nel 2024, spinte soprattutto dal segmento Quick Service Restaurant (QSR), cresciuto a un ritmo del +13,3% CAGR contro il +7,6% della media globale.

Il settore della ristorazione mondiale ha raggiunto nel 2024 un valore di 2.916 miliardi di euro, con una crescita del +4,2% nel biennio 2023-2024, il doppio rispetto al periodo pre-Covid. Il Nord America guida la crescita grazie ai QSR, seguito dall’Europa, mentre l’Asia-Pacifico è l’area con le prospettive migliori per i prossimi anni (+3,1% CAGR 2024-2029).

Evoluzione dei consumi

Le abitudini alimentari stanno cambiando: il 65% dei consumatori è disposto a pagare di più per prodotti sostenibili, mentre il 76% riduce il consumo di carne per motivi ambientali. I ristoranti vengono vissuti sempre più come luoghi di socializzazione, soprattutto dalla Gen Z, che frequenta locali o takeout in media 3-4 volte al mese, con una spesa in crescita dello 0,7% nel 2025.

Innovazione e modelli di business

Gli operatori stanno affrontando la pressione sui margini e sulla manodopera con investimenti in automazione e digitalizzazione (oltre il 50%) e con la semplificazione dei menù (58%). Crescono anche le strategie esperienziali basate su ingredienti premium, personalizzazione e ambientazioni curate.

In Italia il numero medio annuo di operazioni di M&A è raddoppiato rispetto al pre-Covid, in linea con l’Europa. I format più attrattivi per gli investitori sono Fast Food, Healthy Food e Pizza, che insieme rappresentano il 21% dei deal post pandemia.

«Nei prossimi anni - osserva Tommaso Nastasi, Partner e Value Creation Service Leader di Deloitte Italia - ci aspettiamo una crescita più moderata a livello globale, ma con dinamiche qualitative sempre più centrali. L’Italia sta mostrando segnali di trasformazione rapida, con spazi significativi per i format digitali e scalabili. I Quick Service Restaurant continueranno a trainare il settore».

