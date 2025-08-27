EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 27 agosto 2025  | aggiornato alle 12:46 | 114110 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Agricoltura eroica, i limoneti della Costiera Amalfitana patrimonio mondiale agricolo

I terrazzamenti agricoli di Amalfi, con limoneti, uliveti e vigneti, entrano nel patrimonio mondiale della FAO. Il riconoscimento premia l’agricoltura eroica e apre la strada a nuove misure di tutela e sostegno locale [...]

27 agosto 2025 | 12:27
 

Agricoltura eroica, i limoneti della Costiera Amalfitana patrimonio mondiale agricolo

I terrazzamenti agricoli di Amalfi, con limoneti, uliveti e vigneti, entrano nel patrimonio mondiale della FAO. Il riconoscimento premia l’agricoltura eroica e apre la strada a nuove misure di tutela e sostegno locale [...]

27 agosto 2025 | 12:27
 

I terrazzamenti agricoli in pietra a secco della Costiera Amalfitana, coltivati con limoneti, uliveti e vigneti, entrano ufficialmente nella lista dei siti riconosciuti come patrimonio dell’agricoltura mondiale dal comitato scientifico della FAO. L’Italia ottiene così un nuovo riconoscimento internazionale, insieme a due realtà individuate in Giappone.

Agricoltura eroica, i limoneti della Costiera Amalfitana patrimonio mondiale agricolo

I limoneti della Costiera Amalfitana entrano nella lista FAO
 

Un riconoscimento per l’agricoltura eroica

Il risultato premia il percorso promosso dal Comune di Amalfi. Il sindaco Daniele Milano, insieme alla consigliera delegata all’Agricoltura Antonietta Amatruda, ha sostenuto in questi anni la candidatura come strumento per tutelare non solo il paesaggio rurale ma anche un modello agricolo che richiede impegno e sacrificio.

«È il traguardo di una maratona che vede impegnata la nostra Amministrazione da quasi dieci anni» afferma il sindaco Milano sul sito istituzionale del Comune. «Dopo l’iscrizione nel Registro nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero dell’Agricoltura nel 2018, siamo stati gli unici in Campania a intraprendere l’iter internazionale della FAO». Il dossier di candidatura, redatto dall’architetto Giorgia De Pasquale, è stato il frutto di un lungo lavoro condiviso con istituzioni e agricoltori locali, compresi coloro che curano i terrazzamenti pur non essendo professionisti del settore.

Un sistema agricolo che unisce paesaggio e comunità

I terrazzamenti amalfitani rappresentano un esempio di agricoltura storica ed eroica, caratterizzata da un forte legame tra territorio, comunità e risorse naturali. «Abbiamo voluto accendere i riflettori su questa pratica» prosegue Milano, «sia per garantirne la tutela, sia per sensibilizzare le istituzioni superiori a prevedere misure concrete di sostegno».

TeamSystem

Le azioni previste a livello locale

Il dossier è accompagnato da un piano di azioni condivise con i soggetti coinvolti nella gestione dei terrazzamenti. Il Comune di Amalfi ha già predisposto una manifestazione di interesse, a cui seguirà un bando, per erogare contributi economici a chi cura e coltiva gli appezzamenti agricoli. «Si tratta di un sostegno contenuto» conclude Milano «ma interamente finanziato con le risorse del bilancio comunale».

Un patrimonio da trasmettere

Il riconoscimento della FAO non è solo un titolo, ma una responsabilità verso la salvaguardia di un sistema agricolo fragile, che unisce tradizione, biodiversità e valore paesaggistico. Un modello che oggi entra a pieno titolo nella rete mondiale dei patrimoni dell’agricoltura.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Amalfi terrazzamenti agricoli limoneti Amalfi patrimonio FAO agricoltura eroica uliveti vigneti Costiera Amalfitana paesaggio rurale agricoltura storica turismo sostenibile riconoscimenti internazionali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Ecotec
Senna
Consorzio Asti DOCG
Elle&Vire
Ecotec
Senna
Consorzio Asti DOCG
Elle&Vire
Debic
Lucart

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 