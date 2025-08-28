EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 28 agosto 2025

Buoni pasto, tetto del 5% alle commissioni: cosa cambia per ristoranti e bar

Dal 1° settembre le commissioni sui buoni pasto non potranno superare il 5% del valore nominale. Una misura che alleggerisce i costi per bar e ristoranti e che, secondo Fiepet, favorirà anche i consumatori [...]

28 agosto 2025 | 16:41
 

Dal 1° settembre 2025 entra in vigore il tetto massimo del 5% sulle commissioni applicate ai buoni pasto, una misura che pone fine a un sistema considerato da tempo penalizzante per bar, ristoranti e pubblici esercizi. A darne notizia è Giancarlo Banchieri, presidente nazionale di Fiepet Confesercenti che al Sole 24 Ore ha dichiarato: «Sarà finalmente operativo il tetto alle commissioni applicate alle imprese per l’accettazione dei buoni pasto, che non potranno più superare il 5% del valore nominale del ticket».

Buoni pasto: dal 1° settembre in vigore il tetto del 5% sulle commissioni dei buoni pasto

Buoni pasto: dal 1° settembre in vigore il tetto del 5% sulle commissioni dei buoni pasto

Un risparmio per le imprese

Secondo le stime di Fiepet, il provvedimento permetterà agli imprenditori di risparmiare fino a 400 milioni di euro l’anno, riducendo costi che finora si erano rivelati difficili da sostenere.
«Si tratta di un risultato importante - ha spiegato Banchieri - perché pone fine a un sistema che scaricava sugli esercenti oneri sproporzionati».

Effetti positivi per i consumatori

La riduzione delle commissioni, spiega Fiepet, avrà ricadute positive anche per i clienti: più esercizi saranno incentivati ad accettare i buoni pasto, favorendo una maggiore concorrenza e, di conseguenza, più benefici per i consumatori.
«Meno costi per le imprese significa più disponibilità ad accettare i ticket, più concorrenza e più benefici per i clienti» ha sottolineato Banchieri.

Attenzione alle mosse delle società emettitrici

Nonostante l’impatto positivo, l’associazione lancia un monito: resta il rischio che le società emettitrici possano intervenire modificando le convenzioni. «Non possiamo permettere - ha aggiunto Banchieri - che il risparmio ottenuto venga vanificato da modifiche unilaterali dei contratti, come l’allungamento dei tempi di pagamento. Serve un controllo attento per evitare che i vantaggi rimangano solo teorici».

Prospettive future: tetto di esenzione a 10 euro

La Fiepet invita inoltre le istituzioni ad aprire una riflessione sul fronte fiscale. L’obiettivo è l’innalzamento del tetto di esenzione fino a 10 euro, già con la prossima Legge di Bilancio.
«Un intervento di questo tipo renderebbe i ticket più utili e convenienti per tutti, consumatori e imprese» conclude il presidente di Fiepet.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
