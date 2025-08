L’Ancora a Cortina, il nuovo volto dell’ospitalità firmato Renzo Rosso

Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo OTB (Only The Brave), è noto per aver rivoluzionato il mondo della moda con Diesel. Tuttavia, la sua visione imprenditoriale va ben oltre l’abbigliamento: include ospitalità, vino, solidarietà e investimenti strategici. Al centro di tutto, un concetto semplice ma potente: il fattore umano. Secondo Rosso, “il lusso oggi è community, appartenenza, esperienze, attenzione alla persona e al dettaglio”.

Questa filosofia lo ha guidato in tutte le sue attività, dagli hotel internazionali alla produzione vinicola, fino alla Fondazione OTB, che sostiene persone in difficoltà. Un approccio basato sull’empatia e sulla relazione, che trova piena espressione anche nei suoi ultimi progetti.

L’Ancora a Cortina: un nuovo concetto di ospitalità

L'ultimo gioiello dell'imprenditore è L’Ancora, hotel di lusso a Cortina d’Ampezzo, inaugurato in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. Situato nel cuore della città e affacciato sulle Dolomiti, è un progetto che unisce design, comfort e intimità. Ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza unica: camere con vista, una libreria personale, una spa dedicata alla longevity e una discoteca senza smartphone per garantire la massima privacy.

Il restyling dell’hotel ha richiesto un investimento di circa 60 milioni di euro. Gli interni portano la firma di Vicky Charles, celebre designer di Soho House. L’approccio su misura e la cura per l’esperienza ospite-centrica rendono L’Ancora una struttura differente da ogni altro hotel italiano.

Hotellerie d’autore: da Miami a Londra

Rosso non è nuovo all’ospitalità di fascia alta. Il primo esperimento risale a trent’anni fa con il Pelican Hotel di Miami, seguito dal Chiltern Firehouse di Londra. Entrambi caratterizzati da un’estetica raffinata, ambienti riservati e un concetto esclusivo di accoglienza, capace di attrarre celebrità e viaggiatori esigenti.

Il modello è chiaro: offrire molto più di un soggiorno. Gli hotel firmati Rosso sono esperienze sensoriali ed emotive, veri e propri club privati dove il cliente non è un semplice ospite, ma parte integrante di una community.

Il modello Diesel Living e i condomini di lusso

Il concept dell’accoglienza esperienziale si estende anche al residenziale. A Miami, Las Vegas e San Paolo, Rosso ha realizzato i cosiddetti condomini brandizzati Diesel, dove l’interior design dialoga con elementi naturali e arte urbana. Anche qui il focus resta sul cliente, grazie a strategie di clienteling pensate per creare relazioni durature.

Il fattore umano nella gestione dell’hotel

Secondo Rosso, ciò che distingue un hotel di qualità è il valore del personale. Non automatismi, ma relazioni umane autentiche, dove il lusso è sentirsi chiamare per nome e non fare check-in con un viso scannerizzato. La gestione dell’hotel L’Ancora è affidata al gruppo di Aldo Melpignano, noto per la valorizzazione dell’ospitalità italiana d’eccellenza.

Fondazione OTB: solidarietà concreta

Rosso ha trasformato il successo economico in impegno sociale grazie alla Fondazione OTB, creata con la moglie Arianna Alessi nel 2006. L'organizzazione si occupa di emergenze umanitarie, integrazione, parità di genere e salute, anche attraverso soluzioni innovative come gli ospedali gonfiabili utilizzati da Medici Senza Frontiere.

Questa scelta nasce da un insegnamento familiare, quando il padre di Rosso, visitando lo stabilimento Diesel, gli disse di ricordarsi sempre quanto fosse fortunato e di dover restituire. Un principio che ha guidato ogni progetto, professionale e personale.

Vino e comunità: il progetto Brave Wine

Rosso è anche produttore vinicolo con Brave Wine, società agricola che gestisce una tenuta di 100 ettari a Marostica (Vi), nella “piccola Borgogna” veneta. Alla prima etichetta, Rosso di Rosso, seguita nel tempo l’espansione con investimenti in cantine d’eccellenza come Benanti (Etna) e Josetta Saffirio (Langhe).

La visione è chiara: valorizzare l’enoturismo, offrendo esperienze complete tra vigneti, agriturismi e prodotti locali. I clienti, infatti, cercano il vino nel luogo dove nasce. Oggi l’ospitalità nelle cantine rappresenta il 30-40% del fatturato.

Food e investimenti sostenibili con Red Circle

Attraverso Red Circle Investments, Rosso investe anche nel settore alimentare con realtà di successo come Cortilia, Planet Farms, Poke House e in passato Natura Sì. L’attenzione alla qualità delle materie prime è centrale, soprattutto nella ristorazione dell’hotel L’Ancora, dove ogni piatto nasce da ingredienti stagionali e sostenibili, selezionati dopo un attento lavoro di scouting.

Milano nel futuro dell’ospitalità

Tra i progetti futuri c’è l’idea di aprire un hotel a Milano: una struttura capace di coniugare design, lifestyle e senso di comunità, secondo il modello sperimentato a Cortina, un tipo di struttura con una filosofia che a Milano manca secondo l'imprenditore.

Un lusso che mette le persone al centro

Il percorso imprenditoriale di Renzo Rosso dimostra che il lusso contemporaneo può - e deve - essere empatico, sostenibile e relazionale. Un’idea che si concretizza nell'hotellerie, nel vino, nella moda e nella solidarietà, offrendo una visione imprenditoriale capace di conciliare eccellenza e responsabilità sociale.

