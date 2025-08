Bologna saluta Davide Fanciullacci, addio al custode del ristorante Donatello

Stroncato da un arresto cardiaco mentre era in vacanza con la moglie, se n'è andato Davide Fanciullacci, 53 anni, uno dei volti storici del ristorante Donatello di Bologna. Figlio di Ferruccio, scomparso nel 2020 a causa del Covid, Davide era cresciuto tra i tavoli e le fotografie ingiallite del locale di via Augusto Righi, portando avanti la tradizione di famiglia con quel misto di discrezione, calore e spirito accogliente che ha reso il Donatello una tappa obbligata per chiunque passasse da Bologna. Dai grandi nomi della cultura e dello sport, alle famiglie che da anni scelgono quel luogo per un pranzo della domenica, il cordoglio è unanime. Commosso il ricordo degli amici: «Saluta chi c'è di là, quando arrivi tu son tutti più felici».

Remo Freuler, giocatore del Bologna, e Davide Fanciullacci all'interno del ristorante

Il Ristorante Donatello è, da sempre, un pezzo vivo della città, un luogo che ha attraversato il tempo senza perdere l'anima. Nato nel 1903 e gestito con cura dalla famiglia Fanciullacci, è uno di quei posti dove si respira la memoria, impressa nei soffitti, nei mobili d'epoca e nei tavoli sempre apparecchiati con eleganza. Nella sala principale sembra poi ancora possibile immaginare Carducci o D'Annunzio intenti a conversare, mentre sulle pareti campeggia una galleria fotografica imponente: quasi mille ritratti autografati, testimonianza concreta del passaggio di attori, sportivi, artisti, musicisti, scrittori. Chi più ne ha, più ne metta.

A Bologna, chiunque abbia qualcosa da raccontare è passato almeno una volta da lì, trovando nella cucina del Donatello un punto fermo. Tortellini, tortelloni, tagliatelle, lasagne, mortadella, dolci della casa: il menu è quello classico della gastronomia bolognese, con una carta dei vini ricca e ben curata. A garantire la qualità sono stati negli anni cuochi eccellenti che hanno mantenuto alto lo standard, facendo del Donatello un riferimento non solo per chi cerca una buona tavola, ma per chi vuole ritrovare un'atmosfera che altrove, semplicemente, non c'è.

Nonostante la fama - testimoniata dai tanti volti noti che si sono seduti ai suoi tavoli, da Umberto Eco a Gianni Morandi - il Donatello ha saputo restare accessibile, accogliente. Un ristorante frequentato dai vip, certo, ma amato anche dalle famiglie, che da generazioni lo scelgono per la cortesia e l'ospitalità. Merito anche della signora Katia e di Ferruccio Fanciullacci, la cui figura - barba bianca e sorriso largo - era talmente familiare da essere scambiata, da qualche bambino, per un parente di Babbo Natale. L'attenzione per i più piccoli, le porzioni pensate per loro, la capacità di far sentire ogni cliente a casa sono parte integrante di quello che il Donatello ha sempre offerto.

Ora, con la scomparsa improvvisa di Davide, Bologna perde un altro pezzo della sua memoria vivente. Chi lo ha conosciuto racconta un uomo generoso, presente, sempre pronto con una battuta o una parola gentile. La sua morte lascia un vuoto profondo, ma anche la consapevolezza di aver scritto una pagina importante nella storia della ristorazione bolognese. E chiunque abbia mai varcato la soglia del Donatello, difficilmente dimenticherà quel senso di appartenenza, di calore autentico, che Davide riusciva a trasmettere.

