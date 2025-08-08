Cameriera “carina” cercasi: bufera social e dibattito sul sessismo

A Oderzo, in provincia di Treviso, è esplosa una nuova polemica dopo il discusso episodio del sovrapprezzo per la brioche tagliata a metà. Stavolta al centro dell’attenzione c’è un annuncio di lavoro affisso su una saracinesca di un garage inutilizzato, nel quale si legge: “Cercasi cameriera carina, con esperienza, per bar”.

L'aspetto fisico può davvero contare più della professionalità per lavorare in un bar?

Il messaggio ha suscitato un’ondata di critiche sia in paese che sui social, dove molti utenti lo hanno definito sessista, offensivo e fuori dal tempo. L’autore dell’annuncio, contattato dalla stampa, si è difeso sostenendo che non vi sia nulla di male nel richiedere una candidata «di bell’aspetto» e ha rivendicato il «diritto di scegliere collaboratrici carine».

La posizione del titolare e le critiche

Secondo quanto riportato da quotidiani locali, il numero di telefono sul volantino è collegato a un uomo originario della Lombardia, intenzionato ad aprire un nuovo bar a Oderzo. L’imprenditore ha ammesso di aver ricevuto numerose critiche, ma le ha respinte, affermando che l’aspetto fisico sarebbe per lui un criterio di selezione legittimo.

Molti utenti sui social hanno contestato questa posizione, sottolineando come la valutazione estetica non debba essere un requisito lavorativo, soprattutto nel 2025. Altri hanno ipotizzato che si tratti di una provocazione o di una strategia di marketing, poiché non sono stati resi noti né il nome né l’indirizzo del locale.

Altri ancora affermano che persona carina significa anche una persona graziosa, garbata e a modo, smontando quindi ogni forma di discriminazione sul piano estetico.

Reazioni in città e sui social

Le opinioni restano divise. Una parte della comunità online ha criticato duramente l’annuncio, definendolo un esempio di discriminazione di genere e chiedendo maggiore rispetto per le lavoratrici. Altri, invece, hanno difeso il titolare, sostenendo che ogni imprenditore abbia il diritto di stabilire i criteri di assunzione, citando il fatto che spessissimo in annunci di lavoro è richiesta "bella presenza".

Il comitato “Oderzo si muove” ha commentato la vicenda su Facebook, osservando che la città viene spesso citata sui media per episodi di questo tipo, definiti “notizie futili” rispetto a problemi più seri come la microcriminalità o la manutenzione stradale.

Il sessismo implicito nell’annuncio

La richiesta esplicita di una “cameriera carina” evidenzia un problema più ampio legato al sessismo nel lavoro. L’uso dell’aspetto fisico come criterio prioritario di selezione, soprattutto in un contesto professionale, perpetua stereotipi di genere e svaluta competenze e professionalità. Questo approccio, oltre a essere potenzialmente discriminatorio, contribuisce a rafforzare un’immagine riduttiva del ruolo femminile nel settore della ristorazione, trasformando una posizione lavorativa in un giudizio estetico piuttosto che in una valutazione basata su esperienza e abilità.

Il dibattito acceso a Oderzo conferma come tali pratiche siano percepite sempre più come inaccettabili, soprattutto in un’epoca in cui l’uguaglianza di genere e le pari opportunità rappresentano valori centrali nel mondo del lavoro.

