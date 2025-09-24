Come cambia l’esperienza al Mercato Alimentare di Milano con il nuovo sito web

SogeMi ha lanciato il nuovo sito web ufficiale del Mercato Alimentare di Milano, progettato per offrire una piattaforma evoluta, accessibile e orientata agli utenti. L’obiettivo è creare una connessione fluida tra spazio fisico e digitale, garantendo a operatori e visitatori un’esperienza completa e sempre aggiornata.

L'interfaccia del nuovo sito di SogeMi

Design moderno e navigazione semplificata

La nuova piattaforma presenta un design contemporaneo che rispetta la brand identity e adotta le migliori best practice digitali. L’interfaccia utente è stata completamente riprogettata per una navigazione intuitiva, con menu semplificato e quick link che permettono di accedere con un solo clic alle sezioni più richieste. L’esperienza utente è stata ottimizzata per assicurare rapidità, chiarezza e piena compatibilità anche con dispositivi mobile.

Servizi Digitali avanzati

Tra le principali funzionalità spicca un catalogo digitale degli operatori, consultabile facilmente e presto integrato con una mappa interattiva per orientarsi all’interno del mercato. Una nuova area dedicata al Servizio Clienti raccoglie informazioni e procedure utili per tutti gli utenti del comprensorio. Questa struttura dei contenuti consente di reperire notizie e aggiornamenti in modo chiaro, aumentando l’efficienza complessiva del portale.

Chatbot Multilingue e Accessibilità

Elemento di forte innovazione è il futuro chatbot potenziato da intelligenza artificiale, capace di tradurre in tempo reale le conversazioni in più lingue. Questo strumento semplificherà la comunicazione con operatori e visitatori internazionali, offrendo un servizio clienti altamente accessibile e veloce, in linea con la crescente vocazione globale del Mercato Alimentare di Milano.

Il mercato ortofrutticolo di Milano gestito da Sogemi

Strategia digitale e crescita del Mercato

Il progetto, realizzato in collaborazione con un partner tecnologico specializzato, rappresenta un passo fondamentale nella strategia di trasformazione digitale di SogeMi. L’iniziativa rafforza il ruolo del mercato come hub strategico per Milano e la Lombardia, integrando tecnologia e servizi per rispondere ai bisogni di un pubblico sempre più diversificato.

Questa evoluzione proseguirà con la riqualificazione dei quindici mercati coperti recentemente conferiti a SogeMi dal Comune, con l’obiettivo di rendere l’intero ecosistema ancora più smart, interconnesso e orientato al futuro.

