Dalla Stato-Regioni l’ok al marchio che rafforza il biologico italiano

07 febbraio 2026

07 febbraio 2026 | 09:33
 

La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che definisce condizioni e modalità di attribuzione del Marchio biologico italiano. Il provvedimento rafforza la riconoscibilità dei prodotti bio made in Italy, affiancando il logo biologico dell’Unione europea.

Cos’è il Marchio biologico italiano e perché conta

Istituito nel 2022 come marchio nazionale aggiuntivo, il Marchio biologico italiano punta a valorizzare l’origine della materia prima e a sostenere la competitività delle produzioni certificate. L’iniziativa è coerente con il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica 2024-2026, con l’obiettivo di migliorare trasparenza e fiducia lungo la filiera.

Il decreto tiene conto del confronto con gli operatori e sarà sottoposto a notifica TRIS ai sensi della direttiva UE 2015/1535, passaggio necessario per consentire eventuali osservazioni della Commissione europea prima dell’adozione definitiva.

D’Eramo: «Ulteriore garanzia ai cittadini»

«Il via libera della Stato-Regioni - commenta il sottosegretario al Masaf, Luigi D'Eramo - è un ulteriore passo verso una misura che renderà riconoscibili le nostre eccellenze, offrendo un'ulteriore garanzia ai cittadini sull'origine della materia prima e sugli alti standard di qualità e sicurezza dei prodotti biologici italiani. Un elemento innovativo - conclude - che potrà contribuire a rilanciare la crescita del settore e a tutelare il lavoro degli operatori, valorizzando la produzione agricola bio del nostro Paese».

Utilizzo del marchio: volontario e controllato

Le Regioni hanno chiesto l’istituzione di un gruppo di lavoro per monitorare l’uso del marchio e definire iniziative di divulgazione, con attenzione ai mercati del Nord Europa. L’adesione è volontaria e riservata agli operatori biologici con sede legale e produttiva nell’UE, a condizione che la certificazione biologica sia valida e conforme alla normativa europea e nazionale.

