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martedì 17 marzo 2026  | aggiornato alle 16:29 | 118036 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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solo leggerezza?

La svastica sul dessert: polemica a Matera per la torta a tema nazista

Il post sui social è stato rimosso e il titolare Alessandro Cirimelli ha chiesto scusa, sottolineando l’ingenuità e la mancata consapevolezza del messaggio, aprendo un dibattito sulla responsabilità dei professionisti

 
17 marzo 2026 | 15:12

La svastica sul dessert: polemica a Matera per la torta a tema nazista

Il post sui social è stato rimosso e il titolare Alessandro Cirimelli ha chiesto scusa, sottolineando l’ingenuità e la mancata consapevolezza del messaggio, aprendo un dibattito sulla responsabilità dei professionisti

17 marzo 2026 | 15:12
 

Una torta con chiari simboli nazisti realizzata su richiesta di un cliente ha infiammato le polemiche a Matera. La pasticceria Note di gusto aveva pubblicato sui social la foto di un dolce decorato con una svastica al centro, inscritta in un cerchio bianco su sfondo rosso, e la scritta "Auguri Antonio - 19" e il simbolo delle SS. Il post ha rapidamente generato indignazione tra i cittadini, mentre pochi utenti hanno difeso la scelta.

La svastica sul dessert: polemica a Matera per la torta a tema nazista

La torta con la svastica e i simboli nazisti (foto ANSA)

Il post rimosso e le scuse della pasticceria

Dopo le proteste, il locale ha rimosso la foto e le stories per evitare ulteriori polemiche. Il titolare, Alessandro Cirimelli, ha spiegato: «È stato un post fatto con leggerezza e velocità, senza il giusto approfondimento. Chiaramente prendiamo le distanze dal contenuto e chiediamo scusa per la pubblicazione di un post che non condividiamo nei contenuti. Abbiamo ingenuamente pensato alla parte artistica della torta, senza ragionare sul messaggio che si celava dietro». Secondo Cirimelli, il cliente voleva semplicemente fare uno scherzo al figlio, ma il significato dei simboli non era noto al laboratorio.

Il bancone della pasticceria Note di Gusto svasticca

Il bancone della pasticceria Note di Gusto

La vicenda apre riflessioni sulle responsabilità dei professionisti della pasticceria nel gestire richieste particolari dei clienti e sull’impatto che la pubblicazione di immagini sui social può avere sulla reputazione del locale. La decisione di vantarsi di un lavoro simile, anche se motivata dalla componente artistica, ha generato più polemiche che consenso, con potenziali effetti sul numero di clienti e sulla percezione pubblica dell’attività.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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