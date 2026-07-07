IlGolosario 2026, oltre 10mila segnalazioni per raccontare l'Italia del gusto

Ventisette edizioni significano anche ventisette anni trascorsi a cercare produttori, botteghe e cantine lungo tutta la Penisola. IlGolosario 2026, firmato da Paolo Massobrio e Marco Gatti, prosegue su questa strada, proponendo una fotografia aggiornata dell'Italia del gusto costruita attraverso un lavoro di ricerca che si rinnova ogni anno. Le pagine della guida raccolgono oltre 10mila segnalazioni tra produttori artigianali, negozi specializzati e aziende vitivinicole. L'edizione 2026 accoglie circa 90 nuovi produttori, 177 nuovi negozi e più di 150 cantine. Numeri che raccontano una pubblicazione in continua evoluzione, capace di affiancare alle realtà già affermate nuove scoperte.

IlGolosario 2026 rinnova la mappa dell'Italia del gusto

L'impostazione resta quella che ha caratterizzato il volume fin dalle prime edizioni: un percorso regione per regione che permette di conoscere prodotti, aziende e territori. Accanto ai nomi più noti trovano spazio piccole imprese artigiane, botteghe storiche e cantine che rappresentano la ricchezza del patrimonio agroalimentare italiano. Uno degli elementi distintivi della guida è il collegamento con il portale ilGolosario.it e con l'app ilGolosario Totale. Le segnalazioni non restano, infatti, ferme fino all'uscita dell'edizione successiva, ma vengono aggiornate durante l'anno con le nuove realtà individuate dalla redazione. Un'integrazione tra carta e digitale che rende il volume uno strumento sempre attuale.

Attorno al Golosario sono nati anche IlGolosario Ristoranti, dedicato all'ospitalità, IlGolosario Wine Tour, rivolto a chi desidera visitare i territori del vino, e Golosaria, la manifestazione che ogni anno riunisce produttori, vignaioli e artigiani del gusto. Insieme contribuiscono a costruire un progetto editoriale che mette al centro le eccellenze italiane e chi le produce. In un momento in cui molte scelte passano attraverso le recensioni pubblicate online, IlGolosario continua a seguire un'altra strada. La selezione nasce dalle visite effettuate sul territorio e da un lavoro di verifica che accompagna l'intero anno. È questa continuità, più ancora dei numeri, a spiegare perché il volume rimanga un punto di riferimento per chi vuole conoscere l'Italia partendo dai suoi prodotti, dai suoi produttori e dai territori in cui prendono forma.

Di Piera Genta