Ais Veneto, via ai corsi di sommelier della birra

Degustare la birra individuandone le caratteristiche peculiari, conoscere le tecniche di abbinamento ai cibi, formare esperti e figure professionali in un mondo, quello brassicolo, sempre più in espansione: è lo scopo dei nuovi corsi di Ais Veneto dedicati ai Sommelier della birra, novità assoluta dell’Associazione che da anni si occupa di formare professionisti del mondo del vino e promuoverne la cultura. Due i percorsi in partenza a ottobre, a Treviso e a Vicenza, composti ciascuno da due livelli.

Nelle undici lezioni del primo livello si affronteranno vari temi, tra cui le tecniche di degustazione e di valutazione di una birra, il riconoscimento dei suoi eventuali difetti e la loro origine, l’approfondimento del rapporto tra analisi sensoriale e materie prime, l’apprendimento attraverso un viaggio nei principali paesi a vocazione birraria, la conoscenza degli stili tradizionali e le tipologie di recente individuazione. Il secondo livello, invece, si concentrerà sull’approfondimento della tecnica di degustazione e del servizio, oltre che sugli abbinamenti a tavola. Durante le lezioni saranno degustate quattro birre, scelte dai relatori in base all’aderenza agli stili illustrati durante gli incontri.

Sono previsti inoltre due appuntamenti esclusivamente dedicati alla degustazione e una visita in un birrificio. Le lezioni si svolgeranno sia in presenza che online, a ogni iscritto verrà inviato a casa il materiale didattico, che comprende il testo, una valigetta con quattro bicchieri da degustazione e, inoltre, un esclusivo set con quattro calici Spiegelau. Completa il tutto un kit con dodici campioni di aromi ideati per sviluppare la memoria olfattiva e riconoscere i profumi della birra.

I docenti dei corsi saranno Marco Visentin, referente didattico di Ais Veneto, Christian Laiti, Cavaliere Togato dell’Ambasciata Italiana Confrerie Sossons d’Orvaulx, Luca Grezzani e Marco Comunian. Il corso di Sommelier della birra di Treviso è in partenza giovedì 21 ottobre alle 20.30, all’Hotel Maggior Consiglio, mentre il corso di Vicenza inizierà martedì 12 ottobre, sempre alle 20.30, all’Hotel Viest.

Tutte le informazioni relative ai corsi e all'iscrizione sono disponibili sul sito: www.aisveneto.it/corsi

© Riproduzione riservata