Birra Forst: 12 bottiglie in edizione speciale per celebrare le montagne

Una collezione speciale per celebrare montagne e valli dell'Alto Adige. L'ha realizzata la Forst, storico birrificio di Lagundo, in provincia di Bolzano. La mini box souvenir contiene infatti dodici diverse bottiglie avvolte in un'immagine innevata.

Le skin riproducono Plan de Corones, la Val Gardena, Merano 2000, Obereggen, la Plose, Racines, la Val Senales, Belpiano, l’Alpe di Siusi, la Val Sarentino, Speikboden e la Val d’Ultimo.

Il desiderio di celebrare le montagne dell’Alto Adige, soprattutto dopo l’abbondante nevicata della scorsa notte, nasce dal fatto che proprio qui nascono tutti i prodotti birrari di Birra Forst, dal 1857, e da queste terre sgorga anche la sorgente d’acqua limpida e pura che, insieme a materie prime selezionate, garantisce qualità e freschezza a tutti i prodotti.

La collezione speciale è disponibile sul sito ufficiale Forst e nei "drink shop" selezionati.

© Riproduzione riservata