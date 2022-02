Sicurezza alimentare: Mastri Birrai Umbri è il primo birrificio artigianale certificato in Italia

Mastri Birrai Umbri è il primo birrificio artigianale Italiano - con produzione integrata di malto e birra non filtrata e non pastorizzata, confezionata in bottiglie di vetro, lattine e fusti - certificato secondo la norma che più di tutte garantisce il consumatore per gli aspetti di sicurezza alimentare, la Food Safety System Certification 22000.

FSSC 22000 è uno schema di certificazione della sicurezza alimentare basato sulla norma ISO 22000 riconosciuta a livello internazionale. Si rivolge in particolare al settore della produzione di alimenti e prende in considerazione anche i requisiti della GFSI (Global Food Safety Initiative) richiesti dai maggiori distributori internazionali.

«Il processo di certificazione - ricorda Marco Farchioni, alla guida del brand di proprietà del Gruppo Farchioni - include diversi passaggi: l’identificazione dei rischi per la sicurezza alimentare, la relativa valutazione ed eliminazione del rischio; il controllo di tutte le fasi di produzione; una chiara tracciabilità di filiera; l’impegno della direzione nella promozione di una cultura della sicurezza alimentare; audit indipendenti e non annunciati, quindi a sorpresa, per assicurare la conformità dei processi oltre che alle normative anche alle migliori pratiche di lavorazione».

