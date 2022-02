Birra, Heineken lancia l'allarme: ”Con queste bollette alzeremo i prezzi“

«Non ho mai visto niente del genere in 24 anni, non esistono modelli previsionali che possano permettere di gestire questa situazione». Così si è espresso l'amministratore delegato di Heineken Dolf Van den Brink parlando con il Financial Times.

L'azienda olandese, che produce 200 milioni di ettolitri di birra l'anno e che è proprietaria di 250 marchi in tutto il mondo, tra cui le italiane Moretti e Ichnusa, ha annunciato un aumento dei prezzi dei suoi prodotti per far fronte ai "prezzi folli", così li ha definiti Van den Brink, di bollette e materie prime che impattano su tutta la filiera.

Il caro bollette sta colpendo duramente il settore brassicolo. Per esempio Asahi, azienda giapponese che possiede Peroni, sta valutando la chiusura di due stabilimenti proprio in Giappone.

