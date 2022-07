Caffè Motta partner ufficiale della 52ª edizione del Giffoni Film Festival

Caffè Motta, azienda storica nella produzione di caffè ed eccellenza del Made in Italy, è partner ufficiale della 52esima edizione del Giffoni Film Festival, l’evento per ragazzi più amato al mondo, in programma dal 21 al 30 luglio presso Multimedia Valley Giffoni Valle Piana (Sa).



Il progetto, cofinanziato dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura, vedrà protagonista 5000 giffoner da 33 nazioni, 118 film in competizione e 30 fuori concorso da 35 Paesi. Inoltre, saranno oltre 250 i talenti ospiti al Giffoni Film Festival, tra questi i registi dei film in concorso insieme agli ospiti internazionali, pronti a confrontarsi con i ragazzi.

Caffè Motta da la possibilità a tutti gli ospiti di degustare un buon caffè. In particolare nei bar all’ingresso si potrà assaporare la miscela La Crème Gusto Forte, la nuova linea per il canale Horeca Invece, all’interno dell’area Vip lounge e nello splendido Convento di San Francesco, dove proseguiranno le serate del Festival, sarà possibile assaggiare le cialde Espresso Classico.



«Siamo felici di sostenere ancora una volta il Giffoni Film Festival e di vedere i giovani di tutto il mondo riuniti insieme dopo le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria.» - dichiara Camilla Mastromartino Responsabile Digital Marketing di Caffè Motta - «Questa partnership è il connubio perfetto tra gusto Made in Italy e arte, espressa in una manifestazione nata come evento regionale e diventata negli anni di respiro internazionale, rendendoci orgogliosi del nostro territorio».

