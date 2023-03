Caffè Cagliari, arrivano le nuove capsule compatibili Nespresso

La storica torrefazione modenese Caffè Cagliari Spa annuncia il lancio sul mercato delle nuove capsule in alluminio compatibili con il sistema ad uso domestico Nespresso, disponibili nelle miscele tradizionali Gran Caffè e Gran Rossa per un caffè rispettivamente dolce e avvolgente, intenso e persistente.

Con queste nuove referenze Caffè Cagliari arricchisce l’offerta dedicata agli amanti del caffè mono porzionato, con una proposta che garantisce la massima compatibilità con le macchine ad uso domestico Nespresso e una tenuta superiore che assicura maggiore freschezza del prodotto. La scelta di realizzare due nuove referenze in capsule in alluminio va verso un’ottica di sviluppo sostenibile: l’alluminio è infatti un materiale riciclabile al 100% che può essere riciclato e riutilizzato infinite volte senza perdere le sue caratteristiche.

Le capsule in alluminio Gran Caffè e Gran Rossa

Una scelta consapevole a sostegno di un prodotto di alta qualità: oltre ad essere più sostenibili, le capsule in alluminio offrono un elevato effetto barriera che protegge il caffè dagli agenti esterni che ne possono alterare la qualità, mantenendo così la freschezza e l’aroma del caffè appena tostato e garantendo di conseguenza un ottimo risultato in tazza.

Le nuove capsule in alluminio Gran Caffè e Gran Rossa si aggiungono alle referenze Deca, 100% Arabica, Gran Caffè e Gran Rossa in capsule standard compatibili con le macchine ad uso domestico Nespresso. L’intera linea è disponibile in Gdo, nei negozi specializzati e on line sul sito e-commerce di Caffè Cagliari www.shopcaffecagliari.com

Caffè Cagliari Spa

Via Emilia Est, 1129 - 41122 Modena (Mo)

