Gruppo Lavazza cresce nel 2022 e acquista la francese MaxiCoffee

Il Gruppo Lavazza comunica i risultati di bilancio 2022 e la finalizzazione dell’acquisizione della società francese MaxiCoffee, attiva nel settore del caffè. L’operazione era stata annunciata lo scorso 28 novembre 2022.



Per quanto riguarda l’andamento della gestione 2022, il Gruppo ha conseguito risultati di gestione positivi e una redditività in linea con l’esercizio precedente, nonostante lo scenario macroeconomico particolarmente complesso, che ha visto un forte rincaro del caffè verde, del costo di imballi, di energia, gas e costi di logistica e noli, oltre all’apprezzamento del dollaro.

Il Gruppo ha scelto di assorbire una quota consistente dell’aumento dei costi e di riversarne al consumo solo una parte: questa scelta è stata premiata dal consumatore portando a un aumento delle vendite in tutte le aree geografiche, con una performance a volume superiore all’andamento del mercato, e a valore in linea con lo scorso anno.

Antonio Baravalle, Amministratore Delegato del Gruppo Lavazza

Nel 2022 il Gruppo ha ottenuto ricavi pari a Euro 2,7 miliardi con una crescita del +17,6% rispetto al 2021. Il fatturato risulta in crescita sia nel canale Home sia nel canale Fuori Casa: in particolare nel canale Fuori Casa è l’effetto volume positivo (+26%) a portare la crescita maggiore sui ricavi. Continua la crescita del segmento Beans, che anche quest’anno emerge come il più dinamico sul mercato. Nel segmento dei Single Serve (capsule), confermatosi il più competitivo, il Gruppo prosegue il proprio piano di lancio delle capsule in alluminio.L’utile netto è stato pari a Euro 95 milioni, rispetto a Euro 105 milioni dello scorso esercizio. La posizione finanziaria netta a fine 2022 è pari a Euro 136 milioni, a conferma della solidità finanziaria del Gruppo. Il Gruppo Lavazza, inoltre, continua con determinazione il proprio percorso di integrazione dei criteri ESG nel modello di business. In particolare, prosegue la “Roadmap del Packaging Sostenibile”, che ha l’obiettivo di rendere l’intero portfolio packaging riutilizzabile, riciclabile o compostabile entro il 2025.In linea con gli anni precedenti, inoltre, il Gruppo Lavazza pubblicherà a giugno il nono Bilancio di Sostenibilità redatto su base volontaria secondo lo standard del Global Reporting Initiative.

Inoltre, il 31 marzo 2023 è stata finalizzata l’acquisizione di MaxiCoffee.

