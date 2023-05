Essse Caffè a fianco di Fondazione Rizzoli per sostenere la ricerca

Continua l'impegno nel sociale di Essse Caffè, storica torrefazione fondata dalla famiglia Segafredo nel 1979, oggi simbolo del miglior Made in Italy nel mondo. È così che per il 2023 l'Azienda bolognese diventa socio sostenitore di Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, realtà che si propone di supportare lo storico ospedale bolognese a trecentosessanta gradi: dall’assistenza a misura di paziente alle attività di ricerca, fino alla valorizzazione della bellezza artistica e culturale custodita nell’Istituto.

Nata il 28 giugno 2022 - giorno dell’anniversario della nascita dell’Istituto stesso - e presieduta da Federica Guidi, imprenditrice italiana, la Fondazione vede coinvolte importanti realtà imprenditoriali emiliano romagnole che si sono schierate al fianco del rinomato ospedale. Tra queste, rientra oggi Essse Caffè, da sempre attenta alle tematiche sociali.

Il sostegno della Fondazione alla prestigiosa struttura ospedaliera si concretizza in diverse iniziative filantropiche, come filantropico fu il gesto con cui Francesco Rizzoli - illustre chirurgo dell’Ottocento - diede vita all’Istituto lasciando il suo ingente patrimonio alla provincia di Bologna.

«Per noi di Essse Caffè così come per la Fondazione, le persone e la continua Ricerca sono al centro, ecco perché abbiamo scelto di supportare un progetto come questo, di cui condividiamo a pieno i valori. Fondazione Rizzoli sostiene il lavoro dell’Istituto Ortopedico, un orgoglio tutto bolognese ma soprattutto una vera eccellenza riconosciuta in Italia e nel mondo per il livello altissimo di avanguardia medica e cura del paziente», afferma Francesco Segafredo, Presidente di Essse Caffè.

L’Istituto Rizzoli è struttura ospedaliera e di ricerca altamente specializzata nel campo dell'ortopedia e traumatologia. Punto di forza è la stretta integrazione tra l'attività di assistenza (ogni anno vi transitano più di 150.000 pazienti e 15.000 ricoveri, in larga parte di tipo chirurgico) e quella di ricerca scientifica svolta da 10 laboratori operanti presso l'istituto, dove sono impiegati medici, biologi, ingegneri e altre figure professionali. L'istituto, inoltre, è sede di insegnamento universitario.

Obiettivo della Fondazione è di contribuire ad accrescere il prestigio del Rizzoli e a stringere sempre di più il suo rapporto con la città di Bologna, coinvolgendo cittadini e imprese per un collettivo processo di sviluppo e salvaguardia di questo ingente patrimonio scientifico e culturale. Un traguardo cui oggi contribuisce anche Essse Caffè, forte di quel “family feeling” che si riverbera non solo nelle sue più iconiche miscele, ma anche in concrete azioni filantropiche e benefiche.

