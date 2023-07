Julius Meinl, Antonio Bachour nominato global brand ambassador

Julius Meinl e Antonio Bachour, una partnership guidata da valori condivisi: una profonda passione per il gusto eccezionale, una visione comune per creare momenti significativi nella vita delle persone e un forte impegno per la responsabilità sociale e ambientale. Rinomato per i suoi dessert iper-creativi, Antonio Bachour ha vinto numerosi premi, è stato nominato uno dei migliori pasticceri degli Stati Uniti e ha ricevuto il premio Best pastry chef in the world dalla prestigiosa Best chefs foundation, la principale organizzazione che si occupa di premi culinari al mondo.

Antonio Bachour

«Ho scelto di servire il caffè Julius Meinl, perché è un’azienda che incarna la tradizione, l'eleganza e una cultura di lunga data con responsabilità sociale e ambientale»– dichiara Antonio Bachour, entusiasta di diventare ambassador di una delle più antiche torrefazioni del mondo. «È un marchio di fiducia con una solida reputazione che condivide i miei stessi valori, tra i quali la soddisfazione di offrire alle persone momenti di puro piacere e felicità attraverso prodotti di eccellenza. Diventare brand ambassador di Julius Meinl è quindi un piacere».

«Siamo estremamente onorati di collaborare con un pastry chef del calibro di Antonio Bachour e di far parte dell'incessante ricerca dell'eccellenza e della straordinaria creatività che delizia i palati più esigenti» afferma Razvan Talpau, amministratore delegato della Julius Meinl North America. «Combinando la nostra esperienza e passione per il caffè con l'approccio innovativo di Bachour al gusto, possiamo offrire ai nostri clienti un'esperienza davvero unica. Poter collaborare con qualcuno che condivide e riconosce tutto ciò che Julius Meinl rappresenta è davvero un onore».

Il nuovo brand ambassador della storica torrefazione viennese, che serve con orgoglio il caffè Julius Meinl nella sua premiata pasticceria di Miami, introdurrà quest'autunno una miscela certificata Bio & Fairtrade. Ogni creazione straordinaria inizia con gli ingredienti migliori. La miscela The Originals Gloriette Gold di Julius Meinl incarna l'armonia perfetta tra aromi eccezionali e qualità premium, che si abbina perfettamente alle creazioni dolci di Bachour. Nell'ambito della sua collaborazione con Julius Meinl, Antonio metterà in luce le sinergie con il brand promuovendo la partnership nei canali più importanti, sviluppando progetti speciali e ricette ad hoc, nonché partecipando ad eventi chiave come Host Milano.

Julius Meinl Italia

Viale Verona, 70 - 36077Altavilla Vicentina (Vi)

Tel 0444 334411

© Riproduzione riservata