Pellegrini Spa al Roma Bar Show con una selezione dei propri distillati

Barba-Turico fa parte della linea Pellegrini Private Stock e nasce dalla lenta macerazione a freddo di 26 elementi tra erbe, spezie e radici, tipici delle montagne italiane. Un elisir antico, piacevolmente balsamico, ottimo da degustare liscio a fine pasto, ma anche servito con ghiaccio.



Dalla farmacopea monastica e dall'arte liquoristica di Altomonte, un paesino nel cuore della Magna Grecia, nasce invece il progetto di Essentia Mediterranea. Amaro Eroico è un delicato equilibrio tra la sua componente amaricante (arancia amara, genziana e china) e la sua nota balsamica derivata dalla lenta infusione del rosmarino, dell'origano e del ginepro. Gli agrumi costituiscono l'indispensabile nota di alleggerimento, completata dall'aggiunta della mandorla e dalla tipica liquirizia calabrese.

Koval è la distilleria di Chicago che grazie all'abilità di Robert Birnecker e Sonat Hart è stata capace di raccogliere oltre 100 premi internazionali ed encomi. La qualità dei Gin naturali di Koval si accompagna alle etichette stampate con tecnologia laser in rilievo completate con delicati cerchi e disegni in lamina dorata.

La Licoreria Cihuatàn è la prima distilleria a produrre rum di qualità con canna da zucchero coltivata in El Salvador. L'azienda, fondata oltre un secolo fa, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della comunità e della cultura del luogo.

Navy Island è una delle più belle isole dei Caraibi. La storia dell'isola è stata la fonte d'ispirazione per il brand Navy Island, rum tradizionale giamaicano.

La Kyoto Miyako Distillery è la prima distilleria aperta nella prefettura di Kyoto, 50 km a nord-ovest dalla città, in un’area incontaminata attraversata dal fiume Yura, noto per la purezza delle sue acque. La vicinanza a una fonte così preziosa si rivela vitale in tutte le fasi della preparazione del whisky.

© Riproduzione riservata