Forme 2025: un'occasione per esplorare le Cheese Valleys delle Orobie

Dal 24 al 26 ottobre Bergamo ospita Forme, evento dedicato all'arte casearia italiana. Questa manifestazione segna il decimo anniversario del progetto, nato nel 2015 per valorizzare le tradizioni casearie delle vallate lombarde. Il claim dell'edizione 2025 è: "Dietro le Forme delle Cheese Valleys".

Le autorità alla conferenza stampa di presentazione di Forme 2025

L'edizione 2025 è stata presentata ufficialmente in Camera di Commercio a Bergamo, alla presenza di diverse autorità quali Maria Pia Esposito, segretario generale della Camera di commercio bergamasca, presente assieme ai rappresentanti delle analoghe camere di Sondrio e Como-Lecco, Francesco Maroni (presidente di The Cheese Valley), del consigliere comunale e provinciale Robi Amaddeo, al vice presidente del Consorzio del Grana Padano Dop Attilio Zanetti, Luca Olivano e Novella Gioga di Guru Comunicazione (che curano gli Italian Cheese Award), con Gabriele Borella di Coldiretti ed Enzo Ferrazzoli di Confagricoltura.

Già nel claim si intuiscono i temi forti di questa edizione. Dietro le Forme delle Cheese Valleys vuole portare a conoscenza del grande pubblico tutta la filiera dei prodotti caseari delle valli orobiche, che abbracciano 4 province, sinonimo non solo di qualità artigianale ma anche di grandi poli industriali. Un modo per far conoscere prodotti pregiati, che possano andare ad alimentare ulteriormente i numeri (già importanti) del turismo enogastronomico, tanto bergamasco quanto di tutte le valli.

Un momento della conferenza stampa

Le Vallate Lombarde: culla delle eccellenze casearie

La manifestazione si sviluppa nelle vallate alpine lombarde, tra cui Valli Orobiche, Valle Camonica, Valtellina e Valsassina. Queste aree, che coinvolgono le province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio, sono rinomate per la produzione di formaggi che affondano le radici in saperi secolari. Le rispettive Camere di Commercio collaborano per promuovere il formaggio come patrimonio culturale, identitario ed economico.

Bergamo capitale Europea dei formaggi

Bergamo detiene il primato europeo per numero di DOP, con ben 9 sulle 50 italiane. Questo riconoscimento ha contribuito al titolo di Capitale Europea dei Formaggi e al riconoscimento di Bergamo come Città Creativa Unesco per la Gastronomia nel 2019.

Dietro le Forme delle Cheese Valleys, il claim di Forme 2025

Programma dell'evento

Forme 2025 offre un programma ricco di eventi, tra cui:

Mostra Mercato: esposizione dei migliori formaggi delle vallate lombarde.

Cheese Labs: laboratori tematici per approfondire la conoscenza dei formaggi.

Degustazioni: sessioni guidate per assaporare le diverse varietà di formaggi.

Convegni: incontri con esperti del settore caseario.

Laboratori per bambini: attività educative per i più giovani.

Questi eventi sono pensati sia per gli addetti ai lavori sia per il grande pubblico, offrendo un'esperienza completa nel mondo dell'arte casearia.

Un'occasione per scoprire il patrimonio caseario

Forme 2025 rappresenta un'opportunità unica per scoprire le eccellenze casearie delle vallate lombarde. Attraverso mostre, degustazioni e laboratori, i partecipanti possono approfondire la conoscenza dei formaggi, apprezzando la tradizione e l'innovazione che caratterizzano questi prodotti.