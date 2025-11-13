A Perugia apre il Rosetta Hotel, il primo della catena Hilton in Umbria

Dopo 14 mesi di lavori e la partecipazione di 70 ditte, il nuovo Rosetta Hotel Perugia ha aperto ufficialmente le sue porte il 12 novembre nel cuore dell’acropoli cittadina. La storica struttura, oggi classificata cinque stelle, entra a far parte del circuito internazionale Tapestry Collection by Hilton. Il progetto di restauro e reinvenzione contemporanea è stato curato dagli architetti Giulia Delpiano e Corrado Conti dello studio Ovre.design, con la direzione lavori dell’architetto Marco Chiocci e dell’ingegnere Massimo Lentischio. Alla presentazione erano presenti i proprietari Rodolfo Mencarelli e Simone Fittuccia, ceo della struttura e presidente di Federalberghi Umbria, insieme al direttore Angela Lollini, alla responsabile food & beverage Agnese Mencarelli e alla project director di Hilton Italia, Stefania Cabitza.

La hall del Rosetta Hotel Perugia

Il Rosetta Hotel Perugia si articola su cinque livelli e ospita settanta camere distribuite su tre piani, dalle standard alla Signature Rosetta Suite, con tariffe variabili tra 250 e 700 euro a notte a seconda dei servizi inclusi e delle condizioni di prenotazione. La proposta gastronomica offre un ristorante dedicato alla cucina della tradizione umbra, un bar glocal che unisce ingredienti locali e tecniche giapponesi e un cocktail bar panoramico con vista sulla città, aperto anche per brunch, aperitivi e coworking. La struttura comprende inoltre un angolo dedicato all’ascolto musicale con vinili e un futuro Jazz Club, confermando la vocazione culturale e relazionale dell’hotel. «Siamo arrivati al grande giorno - ha dichiarato Simone Fittuccia - ma io lo considero un punto di partenza, non di arrivo. Abbiamo raccolto una sfida importante: rappresentare un brand internazionale come Hilton significa non poter sbagliare. L’Umbria e Perugia meritano di essere valorizzate e riconosciute a livello internazionale». Stefania Cabitza ha aggiunto che l’hotel coniuga il patrimonio architettonico locale con gli standard internazionali, offrendo un’esperienza autentica e contemporanea, profondamente radicata nel territorio.

L’architetto Giulia Delpiano ha illustrato la filosofia progettuale, spiegando che l’obiettivo era tradurre un’architettura storica in un contesto internazionale, valorizzando l’unicità degli ambienti. Gli spazi risultano moderni ma richiamano nei materiali e nei colori il Rinascimento umbro, con un concept ispirato alla metafora della “cool-nana”, che reinventa la giovinezza con stile e memoria. L’intervento ha rispettato le preesistenze rinascimentali e introdotto elementi contemporanei come installazioni in cashmere, luci teatrali e dettagli artigianali umbri. Anche la ristorazione è stata progettata per coniugare tradizione e innovazione: i prodotti tipici umbri vengono reinterpretati con tecniche moderne, con l’obiettivo di aprire i servizi non solo agli ospiti ma anche ai cittadini. Il ristorante principale aprirà ai primi di dicembre, mentre il Cloud Bar è già operativo e accessibile al pubblico per brunch, aperitivi e coworking, così come il bar Sushi Umbro nelle ore serali.

Nato nel 1922, il Rosetta Hotel è stato per decenni una pietra miliare dell’ospitalità perugina. Nel 2021 è stato rilevato dal gruppo Fittuccia-Mencarelli, già gestore dal 2015, e successivamente riposizionato come urban narrative hotel, dove storia, design e accoglienza si intrecciano. La struttura ha ottenuto la certificazione GBC Historic Building, sviluppata dal Green Building Council Italia per edifici di valore storico-artistico, riconoscendo interventi che migliorano efficienza energetica e sostenibilità senza compromettere l’identità originaria. Il nuovo claim dell’hotel, «Where stories stay», sintetizza la filosofia della struttura, in cui ogni esperienza e ogni gesto sono pensati per lasciare un segno nella memoria degli ospiti.

Rosetta Hotel Perugia, Tapestry Collection by Hilton

Piazza Italia 19 - 06121 Perugia

Tel 075 572 0841