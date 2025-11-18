Dalla pizza tonda allo street food: la nuova sfida di Diego Vitagliano a Napoli

L’attività del pluripremiato maestro pizzaiolo napoletano Diego Vitagliano, riconosciuto come il n.2 50 Top Pizza Italia 2025 e detentore di Tre Spicchi Gambero Rosso, continua la sua forte espansione. Dopo la recente inaugurazione di una sede a Roma, il brand "10 Diego Vitagliano Pizzeria" annuncia un’importante new entry nella sua scuderia. ’10 Diego Vitagliano in teglia’, un locale interamente dedicato a un formato diverso dalla pizza tonda napoletana contemporanea che ha reso celebre il pizzaiolo, ha appena aperto i battenti nel pieno centro di Napoli.

Diego Vitagliano dietro al bancone della sua nuova ‘10 Diego Vitagliano in teglia‘ a Napoli

Questa decisione di cimentarsi con una nuova tipologia d’impasto, pur essendo una sorpresa per chi associa il nome Vitagliano alla pizza napoletana scioglievole dal cornicione pronunciato, è coerente con la filosofia di ricerca che ha sempre caratterizzato l'attività del pizzaiolo. L’obiettivo primario rimane quello di intercettare e soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, ampliando la portata della pizza come prodotto inclusivo e salubre.

La ricerca dell'impasto perfetto, l'approccio di Diego Vitagliano

L'approccio di Diego Vitagliano alla panificazione è da sempre caratterizzato da un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione. Nelle sue diverse pizzerie, il maestro ha costantemente proposto al fianco della pizza napoletana contemporanea - nota per l’estrema digeribilità e la consistenza aerea - una gamma di impasti differenti.

Tra questi, si ricordano la "pizza croccante", che ha rappresentato una sfida audace per una pizzeria di estrazione napoletana, e la "rustichella", caratterizzata da una texture simile a una tonda romana crunchy. Il repertorio include anche l'offerta di prodotti senza glutine, dimostrando una grande attenzione alla salubrità e alla digeribilità del prodotto finito.

Un rendering della nuova pizzeria al taglio di via Toledo a Napoli

Il nuovo formato "10 Diego Vitagliano in teglia" si inserisce in questo percorso di sperimentazione continua, che mira a superare le convenzioni e a misurarsi con nuovi progetti sfidanti. L'offerta gastronomica ora si concentra su pizze in teglia che riflettono la filosofia Vitagliano sugli impasti: il prodotto si presenta leggero come una nuvola all'interno e straordinariamente croccante al morso.

Vitagliano stesso ha commentato l'avvio del progetto: «Nonostante i grandi risultati raggiunti, mi piace continuare a mettermi in gioco e misurarmi con nuovi progetti sfidanti. "10 Diego Vitagliano in teglia" è una nuova apertura incentrata sullo street food, con al centro cibo goloso da mangiare velocemente. In questo momento la pizza in teglia sta vivendo un grande momento di evoluzione e rinascita, e quindi, come ho fatto con la tonda napoletana, desidero dire la mia anche su questo prodotto, facendo avvicinare i napoletani ad un format diverso rispetto ai locali tradizionali di street food napoletano».

L'apertura rappresenta la quinta sede per il pizzaiolo partenopeo, aggiungendosi alle tre "10 Diego Vitagliano Pizzeria" già attive in Campania (Napoli Santa Lucia, Napoli Bagnoli, Pozzuoli) e a quella più recente a Roma.

Un format pensato per un pasto veloce, quasi totalmente da asporto, nella nuova pizzeria di Diego Vitagliano

10 Diego Vitagliano in teglia: location e offerta gastronomica

La nuova insegna "10 Diego Vitagliano in teglia" si è appena accesa. La location scelta è strategica: l’attività si trova nel centro storico di Napoli, precisamente in via Toledo 367, una delle arterie principali della città, posizionata nella sezione prospiciente Piazza Carità.

L'allestimento degli interni rispecchia lo stile del brand Diego Vitagliano: un ambiente moderno ed elegante, caratterizzato da pulizia estetica e un’atmosfera accogliente, definita da una palette di colori tenui che spaziano tra il grigio e il marrone. L'elemento focale del locale è il grande bancone con profili in legno e il logo del brand in evidenza.

Oltre alla pizza in teglia, disponibili anche le celebri fritture di Diego Vitagliano

Coerentemente con il format di una pizzeria focalizzata sulla pizza in teglia, lo spazio è privo di tavoli tradizionali, ma prevede ampie mensole snack dotate di sgabelli, ideali per una consumazione rapida in pieno stile street food.

Le pizze sono arricchite da topping creativi e golosi. Altrettanta importanza è data alla sezione dei fritti, tra i quali spicca l’iconico "Spaghetto di Mezzanotte", una frittatina di spaghetti preparata con aglio, olio evo, peperoncino, besciamella, crumble di frutta secca e corn flakes.