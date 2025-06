Il menu 2025 di Marco Marras: dal Garda alla Sardegna, passando per l'Oriente

Al ristorante Oseleta di Cavaion Veronese, lo chef Marco Marras ha presentato il nuovo menu 2025. È il frutto di un anno di riflessioni, letture e viaggi - mentali e reali - che hanno trasformato la pausa creativa in un percorso gastronomico personale, tra il territorio del lago di Garda, le origini sarde e le suggestioni d'Oriente.

Il nuovo menu di Marco Marras è un viaggio tra Garda, Sardegna e Oriente

La nuova proposta parte da un ritorno alle radici, da ciò che lo circonda ogni giorno: l'orto, il lago, i vigneti della tenuta. «Sono partito da ciò che mi circonda: il lago, l'orto, i vigneti della tenuta. Ho voluto valorizzare prodotti locali spesso sottovalutati, come la trota salmonata, il salmerino, le sarde di lago. Poi ho lasciato spazio alla mia memoria, ai viaggi e alle esperienze in cucine internazionali. È così che sono nate nuove contaminazioni, sempre leggere, ma capaci di incuriosire» racconta Marras, originario di Bosa, in Sardegna. A incarnare al meglio questa visione è il percorso degustazione “In viaggio con lo chef”, un itinerario in sette tappe che attraversa luoghi vissuti e amati: Trentino Alto Adige, Miami, Hawaii, Portofino, Costa Smeralda, Puglia, Veneto. Una cucina che unisce identità mediterranea e stimoli esotici, dove la memoria incontra l'intuizione e i piatti diventano narrazione. Nel menu compaiono aragostella del Mediterraneo alla catalana, frutta esotica, caviale beluga, germogli biologici; reginette al doppio tuorlo con fagioli di Lamon, scampi, lime e crumble di pane; il fusillone “a modo mio” 2022, simbolo dell'identità internazionale dello chef; e ancora spalla di agnello iberico brasata alle 15 spezie orientali, con sedano rapa ed erbette di campo.

«Non è tanto un piatto a rappresentare un viaggio, quanto l'abbinamento di sapori. Ho cercato di unire la tradizione mediterranea a tocchi asiatici, con rimandi all'esperienza vissuta alle Hawaii. Una contaminazione leggera, pensata per incuriosire» spiega Marras, lasciando emergere quel gusto per l'equilibrio che caratterizza tutta la sua cucina. Accanto alle influenze internazionali, il nuovo menu dedica grande attenzione al territorio gardesano, sia nei prodotti scelti sia nella loro interpretazione. Tra i primi spiccano la linguina Monograno Felicetti con crema di broccolo, sarda di lago, bergamotto e pomodoro confit; l'agnolotto ripieno di brasato di faraona con fonduta di Monte Veronese e spugnole al burro salato. Tra i secondi, il dorso di salmerino in oliocottura con salsa in saor, cipolla, uvetta, pinoli e patate affumicate; oppure il filetto di vitello a bassa temperatura con riduzione di Valpolicella, foie gras, scalogno glassato e insalata di puntarelle. A completare l'offerta, un ricco carrello di formaggi selezionati.

Marco Marras, chef del ristorante Oseleta

In parallelo prende forma anche “Natura”, il menu interamente vegetale, pensato per chi cerca un'esperienza gourmet senza proteine animali. Una proposta che si inserisce con naturalezza nella visione di Marras, sempre più orientata alla sostenibilità, alla provenienza degli ingredienti e al rispetto della materia prima. Il menu vegetale valorizza i prodotti dell'orto biologico di Villa Cordevigo, con piatti come la millefoglie di verdure di stagione con crema di carote allo zenzero e cioccolato 75%, gli asparagi bianchi e verdi con gel al sambuco, noci di macadamia, fiori e germogli e salsa di tofu, oppure le caserecce al mais corvino con emulsione di pinoli fermentati, puntarelle e peperoni marinati.

Ristorante Oseleta

Località Cordevigo - 37010 Cavaion Veronese (Vr)

Tel +39 045 7235287

