Leonardo Hotels lancia il NYX Hotel Rome: ospitalità lifestyle e cucina cosmopolita

Leonardo Hotels ha svelato in anteprima il progetto del nuovo NYX Hotel Rome, lifestyle hotel che aprirà nel cuore della Capitale nell’estate 2025. L’hotel sarà la terza apertura del Gruppo a Roma e il secondo indirizzo italiano del brand NYX Hotels by Leonardo Hotels. Durante l’evento, il management ha presentato ufficialmente identità, concept e visione del progetto, alla presenza dei principali partner coinvolti nella realizzazione.Un’occasione per alzare ufficialmente il sipario su un’iniziativa che intende ridefinire l’ospitalità lifestyle nel panorama romano.

Leonardo Hotels ha svelato in anteprima il progetto del nuovo NYX Hotel Rome

Una visione audace per l’hotellerie contemporanea

Il progetto si propone come nuovo punto di riferimento per il soggiorno lifestyle a Roma, con spazi flessibili, atmosfere dinamiche e un’offerta tailor made per viaggiatori moderni e pubblico locale. Yoram Biton, managing director central Europe di Leonardo Hotels, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di annunciare il NYX Hotel Rome come ultima pietra miliare nell'espansione del nostro brand. Si tratta dell'undicesimo NYX Hotel in Europa Centrale e del diciannovesimo nel portfolio complessivo del Gruppo, che rafforza la nostra ambizione di affermare i NYX Hotels come brand leader nell'ospitalità lifestyle in destinazioni urbane dinamiche. Roma, con la sua energia unica e il suo fascino internazionale, si adatta naturalmente al nostro portfolio».

«Questo progetto è un investimento strategico che riflette la nostra visione a lungo termine. Non stiamo solo ristrutturando una proprietà, ma la stiamo reimmaginando dalle fondamenta. Una volta completato, l'hotel metterà in mostra tutto ciò che il brand NYX Hotel rappresenta: un design audace, un'atmosfera sociale vibrante ed esperienze elevate per gli ospiti. Dalla piscina decorativa agli interni curati e agli spazi flessibili per gli eventi, il NYX Hotel Rome sarà il fiore all'occhiello della nostra continua crescita in Italia».

Un investimento strategico da 30 milioni nel quartiere Prati

Situato nel cuore del quartiere Prati, a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Vaticano, NYX Hotel Rome nasce dalla riqualificazione dello storico Hotel Cicerone, grazie a un investimento di circa 30 milioni di euro. Il progetto trasformerà l’edificio in un moderno hub per viaggiatori business e leisure, nonché in un nuovo place to be per la scena urbana romana. La struttura ospiterà 324 camere distribuite su otto piani, una spaziosa area lobby e spazi pensati per accogliere residenti e turisti con un’offerta trasversale.

Ristorazione urbana e cosmopolita: Tullia e Clash

Due le proposte food & beverage:

Tullia , ristorante aperto anche al pubblico esterno, proporrà una cucina romana contemporanea, con reinterpretazioni moderne dei grandi classici locali .

, ristorante aperto anche al pubblico esterno, proporrà una cucina romana contemporanea, con . Clash Restaurant & Bar, ispirato a un concept urban e cosmopolita, porterà in tavola una selezione di street food creativo di respiro internazionale, servito in un ambiente giovane e dinamico.

Completano l’offerta una terrazza interna, una piscina decorativa, spazi meeting modulari e ambienti che rispecchiano l’anima artistica e anticonvenzionale del brand NYX Hotels by Leonardo Hotels.

Spazi per eventi, arte e socialità nel cuore di Roma

Jan Heringa, vicepresidente development Leonardo Hotels Central Europe, ha sottolineato: «Portare il brand NYX Hotel a Roma è una mossa decisiva nella nostra strategia di sviluppo. Vediamo un'enorme opportunità nell'ospitalità orientata al lifestyle e i NYX Hotels sono all'avanguardia in questa evoluzione. Con il suo design creativo, l'atmosfera coinvolgente e il mood urbano, il marchio risuona profondamente con i viaggiatori moderni che cercano qualcosa di più di un semplice posto dove stare» - afferma Jan Heringa, Vice President Development und Project Management Leonardo Hotels Central Europe.

«Roma è una città che fonde la storia con una costante reinvenzione, e questo è esattamente lo spirito dei NYX Hotels. Il progetto esemplifica il nostro impegno a far crescere il nostro portfolio lifestyle in location di grande impatto e a stabilire nuovi standard per le esperienze degli ospiti che soggiornano in questa area. Il progetto fa parte di una strategia più ampia che mira a far crescere il marchio NYX Hotel attraverso sviluppi mirati che offrono forti rendimenti e valore a lungo termine. Collaborando con gli stakeholder locali e investendo in un design audace, in servizi elevati e in vivaci spazi per la socialità, stiamo posizionando i NYX Hotels come leader di mercato nell'ospitalità orientata al lifestyle, e questa apertura è un chiaro passo avanti in questa direzione».

L’hotel offrirà una open lobby fluida, pensata per favorire la socialità, e spazi multifunzionali per eventi, incontri e iniziative culturali. Ogni ambiente è progettato per stimolare esperienze immersive.

NYX Hotel Rome: arte, lifestyle e ospitalità nel cuore della Capitale

A pochi minuti dalle principali attrazioni storiche e culturali, NYX Hotel Rome si propone come nuovo punto di riferimento lifestyle per chi visita Roma per piacere o per lavoro, ma anche per chi la vive ogni giorno. Dopo una giornata nella città eterna, l’hotel accoglie i suoi ospiti con una proposta trasversale: vernissage, aperitivi al pool bar, dj set, momenti di relax nell’area benessere o nei ristoranti interni. Ogni spazio è concepito per riflettere l’identità del brand NYX Hotels by Leonardo Hotels, dove arte, convivialità e comfort si incontrano.

«Dopo una giornata trascorsa nella vivace metropoli di Roma, gli ospiti potranno godere di un rifugio personale nelle loro camere, altrettanto stimolante. L'hotel colpisce per il suo stile creativo e sorprendente. I colori caldi, i materiali unici e le forme e le stampe insolite si combinano per creare un senso di spazio che raggiunge grandi risultati su un piccolo palcoscenico. Gli ospiti sperimentano una casa temporanea nelle camere, diversa da tutto ciò che conoscono, ma allo stesso tempo capace di dare loro un caldo benvenuto» - dichiara Andreas Neudahm, Interior Designer. "Roma è una città vibrante ed eccitante, non convenzionale e a volte un po' caotica, ma piena di bellezza e di attrazioni incredibili. Il nuovo NYX Hotel Rome porta lo stile di vita della città dalle strade e dalle piazze alle aree pubbliche e alle camere dell'albergo».

Il mix di motivi e colori all’interno dell’hotel è anticonvenzionale, audace e crea il senso di spazio unico che è proprio del NYX Hotel Rome. Un hotel in cui ogni dettaglio è stato scelto con cura per dare agli ospiti una speciale sensazione di accoglienza e benessere. Le singole zone fluiscono senza soluzione di continuità l'una nell'altra, in modo che gli ospiti percepiscano l'Open Lobby come un tutt'uno, pur comprendendo rapidamente le diverse aree. «Il design del NYX Hotel Rome è un invito a entrare, immergersi nell'ignoto e lasciarsi andare. L'interno rompe deliberatamente con il familiare e tuttavia è un luogo di benessere, una casa lontano da casa» conclude Andreas Neudahm.

NYX Hotel Rome: rigenerazione urbana tra sostenibilità e tecnologia

Il progetto del NYX Hotel Rome si inserisce in un ampio intervento di rigenerazione urbana e recupero edilizio, volto a valorizzare l’esistente attraverso un approccio integrato e responsabile. L’hotel nasce nel segno della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di creare uno spazio smart, efficiente e in dialogo con il territorio.

Attualmente in fase di certificazione Green Building, l’edificio punta al livello Very Good secondo lo standard BREEAM, rispettando i criteri della Tassonomia Europea. Tra le soluzioni adottate: materiali a basso impatto ambientale, contabilizzazione energetica, spazi verdi con essenze autoctone e sistemi evoluti per la gestione dei consumi. A livello tecnologico, l’hotel offrirà Wi-Fi ad alta velocità in tutte le camere e un sistema domotico avanzato per il controllo centralizzato di luci, temperatura e risparmio energetico.

Lo Studio Michaelides, attivo dal 1957 e con sede a Milano, ha curato il project management, la progettazione esecutiva architettonica e la direzione lavori strutturale, con un team multidisciplinare composto da 20 professionisti. Tra le attività svolte, anche il recupero e la ricostruzione storico-artistica dell’opera di Nerone Ceccarelli rinvenuta nell’edificio, integrata nel progetto per rafforzare il legame tra architettura, arte e memoria storica. Con circa 150 operai e 30 ditte coinvolte, il cantiere è ormai in fase di ultimazione, pronto a restituire alla città un luogo completamente riqualificato e destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama dell’ospitalità romana.

NYX Hotels: l’arte come anima del brand

Il concept artistico di NYX Hotels si fonda sulla collaborazione con artisti locali, incaricati di creare installazioni site-specific uniche da esporre all’interno di ogni struttura. Curato da Iris Barak, NYX Curator, in sinergia con curatori locali, ogni hotel NYX si configura come un’opera d’arte originale e un punto di riferimento della scena artistica della città ospitante.

Nel nuovo NYX Hotel di via Cicerone, la curatela di Spazio Taverna trasforma gli spazi in una galleria permanente, capace di superare i confini tra accoglienza, arte e storia urbana. Otto artisti under 40, legati a Roma, sono stati invitati a realizzare opere site-specific che dialogano con l’architettura dell’hotel e il contesto urbano circostante, creando un’interazione intensa tra interno ed esterno, memoria e contemporaneità, archeologia e innovazione.

Il percorso artistico si ispira alla grande opera rinvenuta in loco di Nerone Ceccarelli, stimolando una riflessione sul rapporto tra arte e spazio, in continuità con le sperimentazioni degli anni ’70 del gruppo NP2 sui confini tra arte e architettura. Lo spazio diventa così un territorio mentale ricco di narrazioni, identità e memorie che si intrecciano con la storia di Roma per proiettarla nel presente.

Le opere raccontano la città attraverso stratificazioni temporali, con uno sguardo contemporaneo che unisce passato e futuro, memoria e immaginazione, intimità e visione. Gli artisti coinvolti sono: Kim Isul (in partnership con Ceramiche Marca Corona), Giulia Mangoni (con DL-ARCH), Cecilia Caporlingua, Lihi Turjeman, Genuardi & Ruta, Diego Miguel Mirabella e Federica Di Pietroantonio.

© Riproduzione riservata