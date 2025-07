È Memoriae il tema del Food Film Fest 2025, per unire cibo e film ai ricordi

Memoriae sarà il tema del Food Film Fest 2025, che si terrà a Bergamo nella consueta cornice di piazza Mascheroni dal 20 al 23 agosto prossimi.

Le autorità presenti alla presentazione di Food Film Festival 2025

Il festival, giunto alla dodicesima edizione, si propone di essere ancora uno splendido trait d'union tra arte cinematografica e mondo del food, in particolare di quello locale bergamasco che sarà presente alla manifestazione in grande stile.

Il Food Film Fest è stato ufficialmente presentato questa mattina alla Sala Giunta della Camera di Commercio di Bergamo alla presenza di diverse autorità.

Il logo di Food Film Fest 2025

A condurre la presentazione Claudia Sartirani, Ceo & Founder Peo Srls e Direttrice operativa dell'Associazione Culturale Art Maiora, ideatrice e organizzatrice del festival.

Hanno preso la parola anche Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, l'assessora alla transizione ecologica e all'ambiente del Comune di Bergamo Oriana Ruzzini, il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi, la Direttrice della Coldiretti Bergamo Erminia Comencini, il direttore dell'Ascom Confcommercio Oscar Fusini, la vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca Simona Bonaldi, il direttore artistico dell'Associazione Culturale Art Maiora Luca Cavadini ed Enrico Radicchi di Slowfood Valli Orobiche e Bergamasca.

Un'edizione da record anche nei numeri, con oltre 600 film visionati provenienti da 90 paesi del mondo, opere che raccontano di cibo, ambiente, cultura, salute e tradizione.

Claudia Sartirani introduce gli ospiti alla presentazione del Food Film Fest

Numeri che attestano come l’interesse per questa kermesse sia molto alto, e di come possa essere uno straordinario volano di promozione per pubblico e turisti delle grandi eccellenze enogastronomiche bergamasche.

Così Claudia Sartirani: «Camera di Commercio è un partner che ha intravisto assieme a Art Maiora uno spazio particolare riservato al cibo per la nostra città, per accogliere un pubblico davvero ampio. Dodici edizioni in cui il tema del cibo è stato affrontato in tutte le sue declinazioni, partendo proprio dal cinema, che fa arrivare a noi immagini che rappresentano il cibo da tutto il mondo. E allo stesso modo, che aiuta a promuovere Bergamo in tutto il mondo».

Programma come di consueto davvero ricco di eventi collaterali alle proiezioni dei film in concorso, che si terranno i pomeriggi e le serate. Previsti diversi talk, laboratori e momenti di showcooking.

Per l’ultima serata previsto un ospite d’eccezione, l’attore Massimo Boldi, in una serata dedicata al cinepanettone, che con ironia e leggerezza racconterà il legame tra comicità e cibo nel cinema italiano.

