Maio Group porta la cucina di alto livello al Golf Club Tolcinasco

Il Castello Tolcinasco Golf Club, alle porte di Milano, accoglie una nuova proposta gastronomica di alto livello con l’apertura del Maio Restaurant Club House. Il progetto, curato dall’architetto Giorgia Longoni, combina eleganza e funzionalità, con spazi interni rinnovati e aree dedicate sia al relax sia al networking. La struttura è concepita per offrire un ambiente unico, dove la cucina italiana di qualità si integra con l’esperienza golfistica e il contesto naturale circostante.

Il nuovo Maio Restaurant Club Hous al Castello Tolcinasco Golf Club alle porte di Milano

Cucina italiana di eccellenza e menu dedicati

L’offerta gastronomica del Maio Restaurant Club House, curata dall’executive chef Luca Seveso, propone un menu classico e un menu settimanale per i golfisti, pensati per chi cerca piatti veloci e raffinati. Tra le proposte più apprezzate figurano il vitello tonnato con giardiniera, il tataki di tonno con pomodoro fresco e germogli, l’agnolotto del Plin con burro, salvia e funghi trifolati, le mezze maniche con gallinella di mare e fiori di zucca, il polpo BBQ con gazpacho di pomodoro e ciliegie e il Rib-Eye di pezzata rossa polacca con patate arrosto e maionese alla senape e miele. Completano l’offerta insalate, pizze, dolci e menu dedicati ai bambini, garantendo un’esperienza completa per tutti i gusti.

Piatti veloci ma raffinati al Maio Restaurant Club House

Spazi versatili per eventi e momenti di relax

Il Maio Restaurant Club House dispone di ampi spazi interni ed esterni, tra cui una sala per 150 persone ideale per eventi privati e aziendali. Grazie alla collaborazione con il Castello Tolcinasco Golf Club, il ristorante diventa un punto di riferimento anche per team building, attività sportive e momenti di benessere, con accesso a padel, spa, piscina e percorsi all’aria aperta. La configurazione prevede anche un’area dedicata alle premiazioni, rafforzando l’uso del Club come luogo di incontro e socializzazione.

I campi del golf club di Castello Tolcinasco

Design contemporaneo e accoglienza esclusiva

L’intervento di Giorgia Longoni ha reinterpretato l’identità di Maio Group in chiave contemporanea, creando un ambiente elegante e funzionale. La Club House si distingue per la sua atmosfera raffinata, adatta sia a momenti di svago sia a incontri professionali, in linea con le esigenze di soci e ospiti. Da gennaio 2026, la seconda fase del progetto interesserà il bar, destinato a diventare il cuore pulsante della struttura.

La sala del nuovo Maio Restaurant Club House

Un progetto integrato tra gastronomia e territorio

L’apertura del Maio Restaurant Club House conferma l’approccio di Maio Group, incentrato sulla qualità dei prodotti, l’attenzione al servizio e la valorizzazione delle realtà con cui collabora.

La Club House del Tolcinasco Golf Club

La sinergia tra cucina italiana di alto livello e contesto golfistico esclusivo rappresenta un modello distintivo, capace di attrarre soci, ospiti e appassionati di gastronomia, sport e lifestyle.

Maio Restaurant Club House - c/o Castello Tolcinasco Golf Club

Località Tolcinasco - 20072 Pieve Emanuele (Mi)

Tel +39 02 90428035

