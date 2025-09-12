Marc Bernardi e Sofia Parduzzi alla guida della cucina del Granbaita Dolomites

Dall’estate 2025 la cucina dell’Hotel Granbaita Dolomites di Selva di Val Gardena porta la firma di Marc Bernardi (classe 1991) e Sofia Parduzzi (classe 1998). I due chef, coppia nella vita e nel lavoro, hanno raccolto la sfida proposta dalla famiglia Puntscher-Perathoner, da oltre 60 anni impegnata nell’ospitalità altoatesina.

Marc Bernardi e Sofia Parduzzi firmano la cucina dell’Hotel Granbaita Dolomites di Selva di Val Gardena

Entrambi hanno maturato esperienze in Italia e all’estero prima di tornare in Val Gardena per questo nuovo progetto. «È un’occasione che ci permette di crescere e di portare la nostra visione in un contesto che coniuga natura e accoglienza», raccontano.

Due anime: ristorante d’hotel e Granbaita Gourmet

La coppia coordina la cucina dell’hotel e il Granbaita Gourmet, ristorante fine dining aperto anche a ospiti esterni. Qui l’offerta si distingue per l’ambiente raccolto - soli 7 tavoli - e per un percorso gastronomico che unisce memoria, stagionalità e creatività.

I piatti firmati da Bernardi e Parduzzi interpretano in chiave contemporanea i sapori della montagna e le suggestioni della natura. «Per noi la cucina è un dialogo costante tra tecnica, territorio e ricordo personale», spiegano. Atmosfera intima, mise en place curata e servizio attento completano la proposta. L’obiettivo è offrire un’esperienza gastronomica che rafforzi la reputazione della Val Gardena come meta alpina d’eccellenza per i gourmet.

Hotel Granbaita Dolomites

Str. Nives 11, Selva di Val Gardena (Bz)

Tel: 0471 795210

