Antonio Fresa torna in Italia con Sea Signora: in cucina Roberto Godi

Dal 6 settembre, lo storico quartiere di Brera a Milano ospita Sea Signora, un nuovo ristorante che porta in città una proposta gastronomica legata alla tradizione mediterranea della cucina di mare.

Il menu di Sea Signora si concentra su materie prime di qualità

Il progetto nasce da Antonio Fresa, chef e imprenditore che, dopo oltre dieci anni di esperienza internazionale nel settore food & beverage, sceglie di tornare in Italia per il suo primo locale. Alla guida della cucina, l’executive chef Roberto Godi, che ha maturato esperienze tra Italia ed estero, con influenze orientali e una costante attenzione alla ricerca e alla tecnica.

La proposta gastronomica

Il menu si concentra su materie prime di qualità, selezionate con rigore e lavorate per esaltare il pescato disponibile e creare abbinamenti originali.

Tra le specialità figurano:

Ostrica con caviale nero e rosso

Involtino di Cecina de Leon con tartare di manzo e caviale nero

Mezzamanica Alfredo con caviale

Lorighitas con sardella, pomodori del piennolo e sperma di tonno

Non mancano piatti che si legano a Milano e al territorio, come la Milanese di mare con bianchetto e insalatina al limone salato, o creazioni personali dello chef come la Sogliola alla Roberto, accompagnata da vongole, moscardino e cannolicchi.

«Il nostro obiettivo è valorizzare i prodotti e presentare piatti che abbiano identità e originalità, senza perdere di vista la stagionalità e la qualità delle materie prime», spiega Fresa.

Vini e cocktail a supporto della cucina

L’esperienza gastronomica è completata da una carta dei vini che privilegia etichette raffinate ma non convenzionali, selezionate per accompagnare piatti a base di pesce e proposte innovative.

La drink list porta la firma del mixologist Alessandro Orlandini, che ha costruito una proposta in equilibrio tra grandi classici e signature cocktail, pensati in dialogo con la cucina di Sea Signora.

L’ambiente e il design degli interni

Gli interni riflettono l’identità del locale: eleganza sobria e contemporanea, con attenzione ai dettagli. Le pareti, decorate con tonalità calde, ospitano una prima selezione di bottiglie in carta; i pavimenti alternano parquet e marmo lucido; le ampie tende in velluto porpora donano teatralità, mentre i lampadari in vetro a cascata illuminano la sala con un effetto scenografico.

Un nuovo riferimento gastronomico a Milano

Con una proposta che unisce cucina mediterranea di mare, influenze internazionali e mixology, Sea Signora si inserisce nel panorama milanese come un indirizzo che punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca una ristorazione attenta alla materia prima e all’esperienza complessiva.

Sea Signora

Via Fiori Chiari, 32 - 20121 Milano

Tel 345 283 1086

