Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 26 gennaio 2026  | aggiornato alle 13:24 | 117001 articoli pubblicati

STM
Rotari
STM

Scicchitano raddoppia: nuova apertura sul lungomare di Napoli

Il 4 febbraio Giuseppe Scicchitano inaugura la seconda sede in via Nazario Sauro 15. Al centro del nuovo progetto una cucina di mare basata su pescato del Golfo e tradizione partenopea riletta con sensibilità contemporanea

 
26 gennaio 2026 | 11:23

Scicchitano raddoppia: nuova apertura sul lungomare di Napoli

Il 4 febbraio Giuseppe Scicchitano inaugura la seconda sede in via Nazario Sauro 15. Al centro del nuovo progetto una cucina di mare basata su pescato del Golfo e tradizione partenopea riletta con sensibilità contemporanea

26 gennaio 2026 | 11:23
 

Il 4 febbraio, dalle 17:30, in via Nazario Sauro 15, Scicchitano inaugura la sua seconda sede, portando in un nuovo indirizzo cittadino una proposta gastronomica già riconoscibile e radicata nella tradizione partenopea. Un’apertura che consolida un progetto costruito nel tempo, partendo dal mare di Napoli e da una visione familiare della ristorazione.

Giuseppe Scicchitano davanti all'ingresso del nuovo ristorante in via Nazario Sauro Scicchitano raddoppia: il 4 febbraio apre un nuovo ristorante sul lungomare di Napoli

Giuseppe Scicchitano davanti all'ingresso del nuovo ristorante in via Nazario Sauro

Il pescato del Golfo come materia prima identitaria

Al centro della cucina resta il pescato di qualità, selezionato quotidianamente e trasformato in piatti che raccontano il mare senza forzature. Il progetto Scicchitano nasce dall’idea di rendere contemporanea una cucina che affonda le sue radici nella storia gastronomica napoletana, mantenendo intatta la riconoscibilità dei sapori. È una cucina che non rinuncia alla memoria, ma la rilegge con metodo e sensibilità.

Un’eredità familiare che parte dal 1943

Scicchitano è il progetto di Giuseppe Scicchitano, terza generazione di ristoratori, figlio di Nunzio Scicchitano e Assunta Pacifico. La famiglia è conosciuta ben oltre i confini cittadini per ‘A figlia d’ ‘o Marenaro, storica insegna fondata nel 1943, diventata negli anni un riferimento per la cucina di mare a Napoli. Questa nuova apertura rappresenta un’evoluzione naturale di quell’esperienza, più che una sua replica.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Scicchitano nuova apertura cucina di mare ristoranti Napoli Giuseppe Scicchitano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Fontina DOP
Beer and Food
Per dell'Emilia Romagna
Consorzio Asti DOCG
Fontina DOP
Beer and Food
Per dell'Emilia Romagna
Consorzio Asti DOCG
Hospitality
Galbani Professionale

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026