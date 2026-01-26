Scicchitano raddoppia: nuova apertura sul lungomare di Napoli

Il 4 febbraio, dalle 17:30, in via Nazario Sauro 15, Scicchitano inaugura la sua seconda sede, portando in un nuovo indirizzo cittadino una proposta gastronomica già riconoscibile e radicata nella tradizione partenopea. Un’apertura che consolida un progetto costruito nel tempo, partendo dal mare di Napoli e da una visione familiare della ristorazione.

Giuseppe Scicchitano davanti all'ingresso del nuovo ristorante in via Nazario Sauro

Il pescato del Golfo come materia prima identitaria

Al centro della cucina resta il pescato di qualità, selezionato quotidianamente e trasformato in piatti che raccontano il mare senza forzature. Il progetto Scicchitano nasce dall’idea di rendere contemporanea una cucina che affonda le sue radici nella storia gastronomica napoletana, mantenendo intatta la riconoscibilità dei sapori. È una cucina che non rinuncia alla memoria, ma la rilegge con metodo e sensibilità.

Un’eredità familiare che parte dal 1943

Scicchitano è il progetto di Giuseppe Scicchitano, terza generazione di ristoratori, figlio di Nunzio Scicchitano e Assunta Pacifico. La famiglia è conosciuta ben oltre i confini cittadini per ‘A figlia d’ ‘o Marenaro, storica insegna fondata nel 1943, diventata negli anni un riferimento per la cucina di mare a Napoli. Questa nuova apertura rappresenta un’evoluzione naturale di quell’esperienza, più che una sua replica.