Dopo 115 anni chiude il ristorante Posta, simbolo di Sant’Omobono Terme

mercoledì 07 gennaio 2026

07 gennaio 2026 | 12:20

Dopo 115 anni di attività, il ristorante Posta di Sant’Omobono Terme, in località Selino Basso, si avvia alla chiusura. La data è fissata per gennaio, quando si concluderà una storia iniziata nel 1910 e profondamente intrecciata con la vita del paese. Alla guida del locale ci sono oggi le sorelle Petronilla e Luisa Frosio, pronipoti del fondatore Carlo Frosio, che hanno annunciato la decisione motivandola con il naturale trascorrere del tempo.

posta

Il Posta: un ristorante storico che chiude dopo oltre un secolo

Una storia di famiglia lunga quattro generazioni

Nei primi anni del Novecento, l’edificio che ospita il ristorante Posta era un vero polo di servizi per la comunità: oltre all’osteria, vi trovavano spazio l’ufficio postale, lo studio del notaio e del geometra, lo studio dentistico e persino il primo sportello della Banca Popolare di Bergamo in Valle Imagna. Un ruolo che ha reso il locale un punto di riferimento non solo gastronomico ma anche sociale.

Dopo il fondatore Carlo, la gestione passò al figlio Luigi, nonno di Petronilla e Luisa, e successivamente alla moglie Gemma Manzoni. Nel secondo dopoguerra fu il turno di Sperandio Frosio, padre delle due sorelle, che accompagnò il ristorante nella modernità. Petronilla e Luisa subentrarono in un secondo momento, quando i loro progetti iniziali erano diversi.

ristoranti storici Sant’Omobono Terme Valle Imagna turismo enogastronomico ristorante Posta tradizione familiare ristorazione lombarda locali storici passaggio generazionale turismo di territorio luisa frosio petronilla frosio
 
