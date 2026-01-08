Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 08 gennaio 2026

08 gennaio 2026 | 17:49

Manchester entra nel network a&o Hostels con un complesso da 303 camere

a&o Hostels acquisisce due hotel nel centro di Manchester e avvia un progetto da 1.218 posti letto. L’operazione rafforza la presenza nel Regno Unito e sostiene il piano di crescita europeo della catena

08 gennaio 2026 | 17:49
 

a&o Hostels, la più grande catena di ostelli in Europa per numero di posti letto e una delle realtà più dinamiche del comparto dell’ospitalità budget, annuncia l’acquisizione della piena proprietà di due hotel situati in Portland Street e Dickinson Street, nel cuore di Manchester. L’operazione è stata conclusa con i fondi Ares Real Estate ed EQ Group e riguarda due edifici adiacenti precedentemente operativi in franchising con Accor, con i marchi ibis e Novotel.

Manchester entra nel network a&o Hostels con un complesso da 303 camere

Una delle nuove strutture a&o Hostels a Manchester

Le strutture si trovano in una posizione di assoluto rilievo, tra Deansgate e Piccadilly, una delle aree più accessibili e dinamiche della città. La vicinanza ai principali collegamenti urbani e la distanza di circa 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria centrale rendono il complesso particolarmente attrattivo per viaggiatori internazionali, turisti attenti al budget, gruppi scolastici e famiglie.

Ristrutturazione da 8,2 milioni di sterline

È previsto un importante intervento di riqualificazione dal valore complessivo di 8,2 milioni di sterline, finalizzato alla trasformazione dei due edifici - quattro piani per una superficie totale di circa 13.000 mq - in una struttura da 303 camere e 1.218 posti letto. La distribuzione degli spazi prevede camere private (30%), camere familiari (30%) e dormitori (40%). I lavori si concluderanno entro il primo trimestre del 2027, mantenendo le strutture operative per tutta la durata dell’intervento.

Manchester entra nel network a&o Hostels con un complesso da 303 camere

Una doppia privata del a&o Hostels di Manchester

La visione strategica del Ceo di a&o Hostels Oliver Winter

Oliver Winter, Ceo di a&o Hostels, ha commentato: «Manchester è uno dei mercati alberghieri più performanti del Regno Unito, dopo Londra, e attira oltre 1,9 milioni di visitatori ogni anno. È da tempo uno dei nostri obiettivi strategici, perciò siamo molto soddisfatti di aver consolidato la nostra presenza attraverso questa acquisizione. Questa transazione chiude un anno di grande successo per a&o Hostels, durante il quale abbiamo aggiunto circa 5.500 nuovi posti letto in quattro nuove città e integrato la piattaforma Schulz nel nostro gruppo».

Manchester entra nel network a&o Hostels con un complesso da 303 camere

Il ceo di a&o Hostels Oliver Winter

Crescita del portafoglio a&o Hostels in Europa

Con questa operazione, Manchester diventa il quarto asset di a&o Hostels nel Regno Unito, contribuendo a portare a 44 il numero complessivo di strutture in 10 Paesi europei (in Italia, meno di un anno fa, l'apertura di una struttura importante a Firenze). L’acquisizione rientra in un piano di investimenti da 500 milioni di euro, orientato al consolidamento nei mercati core e allo sviluppo di un’offerta di ospitalità accessibile di livello istituzionale.

Un mercato in espansione

Il settore degli ostelli in Europa è sostenuto da trend strutturali favorevoli, tra cui l’aumento del turismo inbound, la crescita dei viaggiatori sensibili al prezzo e l’evoluzione dei servizi digitali. Secondo le previsioni, il mercato europeo registrerà un tasso medio di crescita (Cagr) del 5,8% tra il 2025 e il 2030. Negli ultimi 24 mesi, a&o Hostels ha ampliato il proprio portafoglio con oltre 8.500 nuovi posti letto, sia operativi sia in fase di sviluppo.

© Riproduzione riservata

 
a&o Hostels ostelli Europa ospitalità budget hotel Manchester turismo urbano viaggiatori low cost investimenti alberghieri mercato ostelli Regno Unito hospitality posti letto ostello
 
