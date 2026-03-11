Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 11 marzo 2026  | aggiornato alle 18:46 | 117927 articoli pubblicati

11 marzo 2026 | 18:32

Dal 1° aprile Le Specialità - ristorante-pizzeria di successo nato a Milano e particolarmente apprezzato dai vip - approda sull’isola privata di San Clemente, uno degli angoli più silenziosi della laguna veneziana. La nuova sede troverà spazio all’interno del San Clemente Palace, hotel di proprietà della famiglia Uyar, a pochi minuti di barca da Piazza San Marco. Qui, immerso nel grande parco dell’isola, il locale avrà circa 120 posti a sedere e un pool bar con servizio diretto alla piscina, pensato per accompagnare le giornate degli ospiti tra pranzo informale, aperitivo e cena.

Le Specialità il ristorante-pizzeria amato dai vip approda a Venezia

Le Specialità apre a Venezia: il ristorante-pizzeria dei vip (in foto la supermodella Emily Ratajkowski) sbarca in laguna

Il progetto punta a mantenere l’impronta che negli anni ha reso Le Specialità riconoscibile: cucina italiana diretta, riconoscibile, pensata per stare a tavola senza troppe formalità. Il menu si muove tra alcuni classici che continuano a essere tra i piatti più richiesti - dalla cacio e pepe fino alla parmigiana di melanzane - e una proposta che ruota attorno alla pizza sharing, formula che il brand ha trasformato in una sorta di firma della casa e che invita a dividere i piatti al centro del tavolo.

Accanto alla tradizione italiana, il menu lascia spazio anche ad alcune suggestioni che arrivano dalle esperienze all’estero del progetto. Tra queste spiccano le meatballs al sugo, piatto ormai legato alla sede di Miami e diventato uno dei simboli della proposta oltreoceano. Il risultato è una cucina che parte da basi familiari e si allarga con naturalezza a influenze diverse, mantenendo però un filo conduttore chiaro.

La nuova apertura introduce inoltre qualche richiamo diretto al territorio veneziano. In carta compare, per esempio, il baccalà mantecato, uno dei piatti più identitari della tradizione locale, inserito accanto ai grandi classici italiani in una logica di dialogo fra territori. L’idea resta quella di costruire una tavola capace di parlare a un pubblico internazionale senza perdere il legame con la cucina italiana più riconoscibile.

San Clemente Palace
Isola di San Clemente - 30124 Venezia
Tel +39 041 4750111

