Sesta chiusura (in un mese) nella ristorazione bresciana: addio al Qbduepuntozero

Cinque chiusure nel giro di poche settimane e ora un’altra serranda che si abbassa. La serie di addii nella ristorazione bresciana non si ferma: dopo ristoranti stellati, trattorie storiche, bar e pasticcerie che hanno cessato l’attività di recente, arriva anche quello del Qbduepuntozero di Salò, guidato dallo chef Alberto Bertani. È il sesto locale a chiudere in tempi recenti, un segnale che alimenta la sensazione di un comparto sempre più in difficoltà, stretto fra costi crescenti, personale difficile da reperire e modelli di consumo in trasformazione.

L'ingresso del ristorante Qbduepuntozero di Salò (Bs)

L’annuncio è arrivato direttamente dallo chef attraverso una lettera pubblicata sui social, con cui ha comunicato che il ristorante affacciato sul lago di Garda chiuderà definitivamente il 15 marzo, data dell’ultimo servizio. «Con grande emozione e un pizzico di malinconia scrivere queste parole non è semplice. Dopo tanto tempo condiviso insieme, il Qbduepuntozero chiuderà definitivamente le sue porte: il 15 marzo 2026 sarà l’ultimo servizio. È stata una decisione meditata e non semplice. In questi anni abbiamo avuto il privilegio di accogliervi, condividere momenti speciali, festeggiare ricorrenze importanti e costruire relazioni che vanno ben oltre il semplice rapporto tra ristoratore e cliente. Desidero ringraziare di cuore tutti voi per la fiducia, l’affetto e il sostegno che ci avete dimostrato nel tempo e negli anni» ha scritto Bertani.

«Ogni servizio, ogni sorriso e ogni parola di apprezzamento hanno rappresentato per noi una grande soddisfazione e un motivo di orgoglio - ha proseguito. Ringrazio tutti i 95 collaboratori (sì, li ho contati tutti) che durante questi anni sono passati dalla sala o dalla cucina del Qb, svolgendo un grande lavoro di qualità, continuità e lealtà. Ringrazio tutti i fornitori per averci supportato negli anni. Fino alla data di chiusura continueremo ad accogliervi con la stessa passione e dedizione di sempre. Chiudo questa avventura con serenità e gioia verso il futuro. Questo posto è stato il nostro nido, la nostra casa, la fatica e le soddisfazioni di questo lavoro. Lasciarlo non è facile, ma è giunto il momento di voltare pagina ed affrontare ciò che verrà. Per concludere ringrazio la mia famiglia per avermi supportato e per aver sempre creduto in me. Grazie per aver fatto parte della nostra storia iniziata con Irene» ha poi concluso Bertani.

Lo chef Alberto Bertani

Con la chiusura del Qbduepuntozero si aggiunge dunque un altro tassello a un momento complesso per la ristorazione bresciana. Una sequenza di addii che, nel giro di poche settimane, sta ridisegnando il mondo gastronomico del territorio e riaccendendo il dibattito sulle difficoltà strutturali di un comparto sempre più sotto pressione.