Dopo i Balzi Rossi, gli chef Enrico Marmo e Jacopo Rosti ripartono da Bordighera

A sei mesi di distanza dalla chiusura dell’esperienza al già ristorante stellato Balzi Rossi di Ventimiglia (Im), Enrico Marmo e Jacopo Rosti sono tornati con un nuovo progetto gastronomico. I due chef hanno infatti aperto Momento sul Lungomare Argentina di Bordighera (Im), insieme al sommelier Giuliano Revello.

Gli chef Enrico Marmo e Jacopo Rosti

La nuova insegna prosegue nel solco tracciato ai Balzi Rossi, sviluppando in modo ancora più diretto il rapporto con il territorio costiero e marino e riportando nel piatto materie prime, stagionalità e cultura gastronomica locale senza costruzioni superflue. Per questo il menu varia quotidianamente e si sviluppa attorno a pochi ingredienti, seguendo una linea basata sulla semplicità e sulla continua evoluzione delle proposte, sia in cucina sia nella carta dei vini.

Il ristorante Momento sul Lungomare Argentina di Bordighera (Im)

«Il pubblico di Bordighera ci ha riservato un’accoglienza calorosa - ha dichiarato lo chef Marmo. Del resto, io, Jacopo e Giuliano ci eravamo fatti conoscere e apprezzare a pochi chilometri da qui. Con Momento, non cambia la nostra filosofia di lavoro, né in cucina né in cantina, ma diventa ancora più dinamica. Quello che trovi oggi non è detto che puoi ritrovarlo domani ed è questo, se vogliamo, la bellezza del nostro ristorante e in fondo della natura stessa».

Momento

Lungomare Argentina - 18012 Bordighera (Im)

Tel +39 379 349 2580