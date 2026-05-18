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Momento

Dopo i Balzi Rossi, gli chef Enrico Marmo e Jacopo Rosti ripartono da Bordighera

I due chef hanno aperto Momento sul Lungomare Argentina. Il nuovo ristorante prosegue il lavoro avviato nel già stellato Balzi Rossi di Ventimiglia (Im), con una cucina legata a mare, territorio e stagionalità

 
18 maggio 2026 | 16:08

Dopo i Balzi Rossi, gli chef Enrico Marmo e Jacopo Rosti ripartono da Bordighera

I due chef hanno aperto Momento sul Lungomare Argentina. Il nuovo ristorante prosegue il lavoro avviato nel già stellato Balzi Rossi di Ventimiglia (Im), con una cucina legata a mare, territorio e stagionalità

18 maggio 2026 | 16:08
 

A sei mesi di distanza dalla chiusura dell’esperienza al già ristorante stellato Balzi Rossi di Ventimiglia (Im), Enrico Marmo e Jacopo Rosti sono tornati con un nuovo progetto gastronomico. I due chef hanno infatti aperto Momento sul Lungomare Argentina di Bordighera (Im), insieme al sommelier Giuliano Revello.

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Gli chef Enrico Marmo e Jacopo Rosti

La nuova insegna prosegue nel solco tracciato ai Balzi Rossi, sviluppando in modo ancora più diretto il rapporto con il territorio costiero e marino e riportando nel piatto materie prime, stagionalità e cultura gastronomica locale senza costruzioni superflue. Per questo il menu varia quotidianamente e si sviluppa attorno a pochi ingredienti, seguendo una linea basata sulla semplicità e sulla continua evoluzione delle proposte, sia in cucina sia nella carta dei vini.

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Il ristorante Momento sul Lungomare Argentina di Bordighera (Im)

«Il pubblico di Bordighera ci ha riservato un’accoglienza calorosa - ha dichiarato lo chef Marmo. Del resto, io, Jacopo e Giuliano ci eravamo fatti conoscere e apprezzare a pochi chilometri da qui. Con Momento, non cambia la nostra filosofia di lavoro, né in cucina né in cantina, ma diventa ancora più dinamica. Quello che trovi oggi non è detto che puoi ritrovarlo domani ed è questo, se vogliamo, la bellezza del nostro ristorante e in fondo della natura stessa».

Webinar 19 maggio

Momento
Lungomare Argentina - 18012 Bordighera (Im)
Tel +39 379 349 2580

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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