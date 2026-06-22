Londra Palace Venezia, il Bellini originale torna protagonista dell’aperitivo estivo

A Venezia l’aperitivo veneziano rappresenta molto più di un semplice momento dedicato al bere. È un rito sociale che affonda le proprie radici nella storia della città e nella sua vocazione all’incontro, allo scambio e alla convivialità. Tra bacari storici, caffè affacciati sui canali e luoghi simbolo dell’ospitalità veneziana, questa consuetudine continua a essere uno degli aspetti più autentici della vita cittadina.

Aperitivo elegante con vista sulla laguna al LPV Bar del Londra Palace Venezia

In questo scenario si inserisce il LPV Bar dell'Hotel Londra Palace Venezia, struttura appartenente al circuito Relais & Châteaux, che propone una lettura raffinata e contemporanea del tradizionale aperitivo lagunare. Qui il momento dell’aperitivo si trasforma in una vera e propria esperienza culturale, capace di unire eleganza, gusto e identità territoriale.

Un cocktail bar di lusso con vista sulla laguna di Venezia

Il LPV Bar accoglie gli ospiti in un ambiente ispirato alla Venezia della Jazz Age, caratterizzato da dettagli Art Déco, vetri di Murano, boiserie ricercate e atmosfere sofisticate. A rendere ancora più esclusiva l’esperienza contribuisce la terrazza affacciata sull’Isola di San Giorgio, uno degli scorci più suggestivi della città.

La posizione privilegiata e la cura degli ambienti fanno del locale una destinazione apprezzata sia dagli ospiti internazionali sia da una crescente clientela veneziana alla ricerca di un luogo elegante ma accogliente.

Marino Lucchetti e la cultura della mixology contemporanea

A guidare il progetto è Marino Lucchetti, figura di riferimento della mixology veneziana e professionista legato al Londra Palace Venezia da oltre vent’anni. Il suo percorso professionale si è sviluppato tra l’ospitalità italiana e l’esperienza internazionale maturata a Londra, contribuendo a definire una visione cosmopolita del bere miscelato.

Marino Lucchetti, barman del Londra Palace Venezia, mentre prepara uno dei suoi cocktail

Più che un mixologist, Lucchetti ama definirsi un barman contemporaneo, capace di valorizzare i grandi classici senza rinunciare alla ricerca e alla creatività. Lo stesso Marino Lucchetti dice «Un vero barman deve saper creare qualcosa di nuovo, sorprendere e raccontare una storia attraverso ogni drink. Ma la sua missione più importante è mantenere i grandi classici contemporanei, preservandone l'anima e rendendoli sempre attuali, eleganti e capaci di emozionare. Perché il vero aperitivo veneziano non si beve soltanto: si vive, tra tradizione e innovazione, con lo sguardo rivolto alla laguna e il desiderio di assaporare il tempo».

Cocktail signature e grandi classici protagonisti della drink list

La drink list del LPV Bar celebra la cultura dell’aperitivo veneziano attraverso una selezione di cocktail iconici e interpretazioni originali. Tra le proposte più rappresentative spicca Americano 4.1, versione esclusiva del celebre cocktail realizzata con una combinazione di quattro vermouth e quattro bitter accuratamente selezionati. Accanto a questa creazione trova spazio lo Spritz Achille, cocktail ideato da Marino Lucchetti nel 2011 e dedicato ad Achille Babini, fondatore del gruppo The Hospitality Experience.

La ricetta sostituisce la classica soda con ginger beer, arricchita da alcune gocce di tabasco e da una guarnizione di cetriolo, dando vita a uno spritz dalla personalità intensa e caratterizzato da una piacevole componente speziata. La proposta comprende inoltre grandi classici della miscelazione internazionale come Martini Cocktail, Old Fashioned e Count Negroni Special, insieme a reinterpretazioni contemporanee quali Orchid Daiquiri e Margarita Especial.

Alcuni cocktail delLa drink list del LPV Bar

Particolare attenzione è dedicata anche ai Cocktail Innocenti, una selezione di drink analcolici realizzati con distillati, bitter e vermouth dealcolati, pensati per offrire complessità aromatica e un’esperienza di degustazione completa anche senza alcol.

Il Bellini secondo la ricetta originale veneziana

Tra le specialità più identitarie del locale occupa un posto centrale il Bellini, preparato esclusivamente durante la stagione estiva secondo la ricetta originale ideata da Giuseppe Cipriani. La preparazione utilizza soltanto pesche bianche fresche, Prosecco Docg e una leggera nota di lampone che ne valorizza il caratteristico colore rosato. A rendere ancora più distintiva l’esperienza contribuisce il servizio nel tradizionale Gallone in vetro di Murano, simbolo della cultura veneziana del bere.

Un punto d’incontro tra ospitalità internazionale e vita cittadina

Nel corso degli anni il LPV Bar è diventato una destinazione riconosciuta non solo dagli ospiti del Londra Palace Venezia, ma anche da numerosi residenti. Un risultato significativo in una città dove i bar d’albergo sono spesso percepiti come luoghi esclusivi e distanti dalla quotidianità locale. Il locale è riuscito a costruire una dimensione aperta e contemporanea, mantenendo elevati standard di servizio e un’atmosfera autenticamente veneziana.

Il General Manager el Londra Palace Venezia Alain Bullo

Il General Manager del Alain Bullo commenta «Il nostro LPV Bar è forse il luogo dove il Londra Palace Venezia si apre più naturalmente alla città. L’aperitivo veneziano è un rito antico, fatto di luce, di laguna, di conversazioni che scivolano da un bicchiere all’altro. Marino Lucchetti ed il suo staff lo interpretano con la stessa cura con cui gestiamo ogni aspetto dell’hotel: rispettando la tradizione, senza esserne prigionieri».

Tra vista sulla laguna, cultura dell’ospitalità e attenzione alla mixology, il LPV Bar conferma così il proprio ruolo come uno dei luoghi più rappresentativi per vivere l’autentica esperienza dell’aperitivo veneziano.

Londra Palace Venezia

Riva degli Schiavoni, 4171 - 30122 Venezia

Tel +39 041 5200533