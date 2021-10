Per la terza dose, solo vaccini a mRna. Anti-influenzale in contemporanea

Per la terza dose si utilizzeranno solamente «vaccini a mRna». Lo ha confermato, intervenendo alla trasmissione televisiva Che tempo che fa il commissario all'emergenza pandemica, il generale Francesco Figliuolo.

Terza dose solo con Pfizer e Moderna

«Inizialmente si verrà chiamati e a un certo punto invece ci sarà accesso libero. Si verrà vaccinati anche dai medici di medicina generale e farmacisti», ha annunciato Figliuolo.

La terza dose, inoltre, sarà abbinata all'inoculazione del vaccino anti-influenzale, «molto raccomandato in Italia per gli over 65», ha ribadito il generale.

