Monitoraggio Covid: scende l'incidenza dei casi, Rt stabile

Continua a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti nel periodo dal 27 settembre al 3 ottobre contro i 39 per 100.000 abitanti della settimana precedente. Mentre nel periodo 15-28 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83, al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Questo è quanto compare nella bozza di monitoraggio settimanale sull'andamento dei casi di Covid in Italia realizzato da Istituto superiore della Sanità e ministero della Salute.

Scende l'incidenza, Rt stabile e solo quattro territori a rischio moderato

Il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8%, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 459 (28/09/2021) a 433 (5/10/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,1%. Anche il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.418 (28/09/2021) a 2.968 (5/10/2021).

Quattro Regioni e Province autonome risultano classificate a rischio moderato questa settimana: si tratta di Basilicata, Trento, Bolzano e Valle d'Aosta. Le restanti Regioni risultano classificate a rischio basso. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

È in diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (5.903 vs 7.070 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (33% vs 34% la scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 45%). Resta stabile la percentuale di casi diagnosticata attraverso attività di screening (21% vs 21%).

© Riproduzione riservata