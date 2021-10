Vaccino Covid: sì alla terza dose per gli over 60 e fragili

Terza dose per tutti i fragili e per gli over 60. È quanto stabilisce una circolare del ministero della Salute che avvia così la somministrazione del 'booster' per queste fasce di popolazione.

«Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA - spiega il ministero - via libera alla terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione».

La decisione avviene mentre sono ancora 8,4 milioni gli italiani che non hanno fatto neppure il primo shot del vaccino anti-Covid (il 15,54% della popolazione vaccinabile) e restano nella fascia di età più critica quasi tre milioni di ultracinquantenni (precisamente 2.987.859) non immunizzati. Il peggio, nelle parole del premier Draghi, è però definitivamente alle spalle: «i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti Paesi e a darci la speranza che la sua fine sia in vista», spiega il Presidente del Consiglio al summit B20, annunciando la lotta al «protezionismo sui prodotti sanitari» affinché sia difesa «la libera circolazione dei vaccini e delle materie prime necessarie per produrli».

Su questo il premier punta fiducioso al vertice del G20 a Roma, fiducioso che «alla fine di ottobre raggiungerà un forte impegno per riformare il Wto» (l'Organizzazione mondiale del commercio). Le somministrazioni proseguono anche in vista del 15 ottobre, data in cui il Green pass sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro.

